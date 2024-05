Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nienke Plas over hartafwijking bij dochter: ‘Staat in geen enkel boek, je gunt dit geen ouder’

Nienke Plas is de nieuwe ambassadeur van Stichting Hartekind en dat is niet zomaar. Zij is ervaringsdeskundige pur sang. Nienke Plas en haar man Resley kregen in 2023 dochter Harley en zij bleek een hartafwijking te hebben. „Dit staat voor ouders in geen enkel boek.”

Stichting Hartekind zet zich in om meer bekendheid te krijgen rondom hartafwijkingen bij kinderen. Vandaag kon bekendgemaakt worden dat Nienke Plas zich daar als de nieuwe ambassadeur voor gaat inzetten. Naast haar werk als YouTuber, actrice en presentatrice heeft de 38-jarige moeder er dus een extra functie bij.

Nienke Plas beleefde ‘heftigste tijd ooit’

Nienke Plas en Resley hebben nu drie kinderen. In november 2022 werd de derde, Harley, geboren. Na acht weken bleek het meisje een ernstige hartafwijking te hebben. Zij is een zogeten hartekind. Later zou haar moeder dit omschrijven als „de heftigste tijd ooit”. Na de nodige operatie werd Nienke Plas onder een Instagrampost overladen met hartjes en andere steunbetuigingen. En dat terwijl er na twee zoons geen vuiltje aan de lucht leek. Nienke Plas na de geboorte van Harley: „Ze is nu al de prinses in de familie.”

‘Harley is heel erg ziek’

Hoe anders dan een prinsessenbestaan van een op het oog gezonde dochter kan het gaan. Als Harley zo’n acht weken oud is, oogt ze ineens niet lekker. Ze is een beetje huilerig, piept meer en krijgt weinig lucht. Pas na een tweede bezoek aan de huisarts, worden Nienke Plas en haar dochter doorgestuurd naar de spoedeisende hulp. Daar slaat de stemming direct om. Harley blijkt veel te weinig zuurstof in haar bloed te hebben als gevolg van een ernstige hartafwijking, Tetralogie van Fallot. Dit is niet gezien tijdens de 20-wekenecho. Een arts geeft aan dat Harley acuut geholpen moet worden: „Uw dochter heeft een hartafwijking, ze is heel erg ziek. U moet er rekening mee houden dat ze het niet haalt.”

Uiteindelijk wordt Harley met succes geopereerd. Na een tweede operatie kan ze waarschijnlijk, afgezien van de jaarlijkse controles, een normaal leven leiden. Toch zal Harley altijd een hartekind blijven.

Podium voor hartekinderen

Nienke Plas: „Niemand bereid je voor op de kwetsbaarheid van het ouderschap, de ontiegelijke zorgen die je ‘cadeau’ krijgt. Het staat in geen enkel boek. Maar wat wij met Harley hebben meegemaakt, gun ik geen enkele ouder. Door mijn eigen ervaring met een hartekindje realiseer ik me hoeveel geweldig werk de artsen kunnen verrichten bij kinderen met een hartafwijking. Maar ook dat er nog zoveel niet bekend is. En hoeveel kindjes er gered kunnen worden als er meer onderzoek naar hartafwijkingen gedaan kan worden. Gelukkig is het bij ons goed afgelopen en dit gun ik iedereen. Daarom voelde het ook heel natuurlijk om mij aan te sluiten bij Stichting Hartekind.”

👶 Hoeveel baby's hebben een hartafwijking? Volgens Stichting Hartekind wordt één op de honderd baby’s geboren met een hartafwijking. Ongeveer tweederde van deze kinderen moet vlak na de geboorte al een ingrijpende, levensreddende operatie ondergaan (soms meer dan één keer). De meesten krijgen vervolgens hun leven lang te maken met obstakels. Bovendien hebben zij vaak een kortere levensverwachting en beperkingen door hartfalen, hartritmestoornissen en/of opgelopen hersenschade. Iedere 48 uur overlijdt er een hartekind. Dat maakt een hartafwijking doodsoorzaak nummer één onder kinderen.

‘Nienke Plas een geschenk’

Stichting Hartekind is maar wat blij met de betrokkenheid van Nienke Plas. Directeur Zenka Reijn-Slegt: „Door het verhaal van Harley en andere kinderen te delen, zie je dat het iedereen kan overkomen. De bekendheid van Nienke Plas is een groot geschenk voor een kleine stichting als Hartekind. Samen met Nienke geven we Hartekind nog meer een gezicht. Dat is ongelofelijk belangrijk om meer levensbelangrijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen mogelijk te maken.”

