Johan Derksen ergerde zich aan het Songfestival en gaat tegen Aran Bade in: ‘Zit nou toch niet uit je nek te lullen’

Verslaggever Aran Bade was afgelopen weekend ‘de man’ om te volgen als je op de hoogte wilde blijven van al het Eurovisie Songfestival-nieuws (en specifiek de Joost Klein-gate). Gisteravond schoof hij aan bij de mannen van Vandaag Inside.

Het was – op zijn zachtst gezegd – een bijzondere editie van het Songfestival dit jaar. Na een aanklacht tegen Klein wegens vermeende bedreiging, werd de Europapa-artiest door organisator European Broadcasting Union (EBU) gediskwalificeerd.

Johan Derksen briest over Eurovisie Songfestival

Johan Derksen heeft wat flarden van het Songfestival gezien en dat vond hij allemaal maar niks. Hij briest wat over de Zwitserse winnaar die „overkomt als een gek” en de Engelse groep („homofieler kan niet”). „Johan, dat woord is heel oud hoor”, corrigeert Bade hem, die zelf op mannen valt. Toch is hij het enigszins met hem eens. „George Michael zou zelfs verbaasd zijn. Dit leek gewoon op een urinoir. Maar ze moesten verhullen dat Olly Alexander het fysiek gewoon niet aan kon.”

Ook van der Gijp heeft niet bepaald genoten van Engeland. „Het is wel een muziekland, hè? Daar komen grote artiesten vandaan. Of het nou Elton John is of Rod Stewart, dat maakt allemaal niet uit, maar als je Elton John dit had laten zien voordat je ging… Het was vreselijk!”

Derksen gaat ondertussen verder met zijn homofobe tirade. „Bij de meeste landen zit een gekkie en het zijn altijd homofielen. Je kunt ervan zeggen wat je wil, maar ik vind het een homoshow en het begint me te irriteren. Je hebt ook heel normale homo’s die daar niet mee koketteren.”

Won het beste liedje tijdens het Eurovisie Songfestival?

Bade lijkt er wel om te kunnen lachen. Genee is benieuwd hoe hij dit ervaart. „Hij is een normale homo”, zegt Derksen voordat Bade kan antwoorden. „Op basis waarvan is hij een normale homo dan?”, vraagt Genee. „Omdat hij niet koketteert met die maniertjes en geile gebaren”, vindt de besnorde analist.

De entertainment-verslaggever blijft ondertussen professioneel. „Het heeft ook bij Olly Alexander geresulteerd in 0 punten. Het algemene publiek deelt het. Er zaten een paar bewegingen in dat ik dacht: het is voor een familieshow helemaal niet nodig.”

Derksen zegt nog maar een keer dat het een „circusvoorstelling is” en dat je „van de ene homo-act in de andere valt”, tot afgrijzen van Genee. „Het beste liedje heeft gewonnen”, besluit Bade. „Zit nou toch niet uit je nek te lullen man”, lacht Derksen.



Als ik Aran Bade was, was ik weggelopen. Bewondering voor zijn rust en professionaliteit. Die gaat het nog ver schoppen #vandaaginside — Mies (@MiesBee) May 13, 2024

‘Joost Klein kwam beschadigd terug’

Natuurlijk ging het ook nog even over de veelbesproken Joost Klein. Volgens Bade is hij beschadigd teruggekomen van het Songfestival. „Mia en Dion kwamen vorig jaar beschadigd terug. Dat hadden ze deels ook wel echt aan zichzelf te wijten. En nu Joost Klein ook.” Derksen: „Nee, joh, hij is de held.” Bade: „Hij is nu de held, maar hij had op dat podium willen staan in de finale.” Bargast Bas Nijhuis: „Hij was anders toch zevende of achtste geworden?”

Gijp denkt dat Klein tegen de verkeerde is aangelopen. „Tegen ieder ander kun je zeggen: laten we even gaan zitten met een bak koffie erbij. Zand erover. Sorry, we gaan door.” Derksen: „Ook weer zo één die daarover gaat klagen bij de organisatie.”

„Er liepen toch ook al wat dingetjes?”, zegt Genee. Bade: „Er is een verhaal dat dat er eerder iets heeft plaatsgevonden en dat hij eerder aan aanvaring heeft gehad met deze mevrouw.

