Hoeveel vertrouwen hebben we in de EU?

Er wordt in Europa veel samengewerkt met elkaar, natuurlijk tijdens het Eurovisie Songfestival, maar ook op politiek vlak. Binnenkort zijn de Europese verkiezingen. Maar hebben ‘we’ een beetje vertrouwen in de Europese Unie (EU)?

Bijna de helft van de Nederlanders had vorig jaar vertrouwen in de EU. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). „Wel is het vertrouwen de laatste twee jaar gedaald”, leggen ze uit. Ze hebben onderzoek gedaan onder bijna 92.000 personen van 15 jaar of ouder.

Ter vergelijking: we hebben meer vertrouwen in de EU dan in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de politiek in z’n algemeen is de laatste jaren flink afgenomen. Vooral tijdens de coronapandemie zakte het flink. „In het eerste coronajaar had 53 procent vertrouwen in de Tweede Kamer en 40 procent in politici. Daarna zette de daling in die groter was dan die van de EU.”

In Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving en Midden-Limburg hebben mensen het minst vertrouwen in de EU. De regio Gooi en Vechtstreek is de enige plek waar een meerderheid (51 procent) vertrouwen heeft. Ze geloven politici daar in het algemeen vaak, want het vertrouwen in de Tweede Kamer is ook daar het grootst.

Wat merken wij van de EU?

De Europese Unie begon in 1951, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een betere samenwerking moest voor meer vrede zorgen. Vrede en stabiliteit is nog steeds erg belangrijk. De belangrijkste economische motor is de interne markt. Spullen, diensten, geld en dus ook personen kunnen heel gemakkelijk het continent doorkruisen.

Doordat onze buurlanden zijn aangesloten bij de EU is er vrij verkeer tussen die landen. Dat betekent dat we zonder moeite boodschappen in Duitsland kunnen doen. Metro schreef eerder al dat dit een stuk voordeliger kan zijn voor wie in de grensstreek woont. Doordat we bij de EU horen, hoef je ook geen geld te wisselen, je kunt op veel plekken gewoon met de euro betalen. Het is makkelijk om te werken, studeren of stage te lopen in een ander EU-land. En je kunt zonder al te veel moeite naar een ander EU-land verhuizen.

Op donderdag 6 juni zijn in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement. We gaan dan naar de stembus om te kiezen wie ons de komende vijf jaar gaat vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Momenteel zijn er 27 landen (van de 51 landen in Europa) bij de EU aangesloten. Voorheen waren dit er 28, totdat het Verenigd Koninkrijk in februari 2020 de EU verliet.

Stemmen vanaf je 16e?

Opvallend is dat één ding niet helemaal gelijk is tijdens de Europese Verkiezingen. Zo stemmen niet alle landen op dezelfde dag. En de leeftijdsgrens verschilt per land. In Nederland moet je 18 jaar zijn om te stemmen. In België en Duitsland mag je vanaf je 16e al aan de slag met het rode potlood.

DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, vindt dat de leeftijd in Nederland ook omlaag moet. „De klimaatcrisis en crisis in de jeugdzorg zijn hele belangrijke thema’s voor jongeren. En je mag op je 16e al best veel in Nederland. Je mag op een tractor rijden, je vliegbrevet halen. Maar niet stemmen. Terwijl het gaat om keuzes maken voor je toekomst”, vertelt Ruben Bals in Dit Is De Dag op NPO Radio 1.

