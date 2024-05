Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilan Yesilgöz haalt fel uit naar Tim Hofman en wordt op haar vingers getikt door collega’s

Programmamaker Tim Hofman en demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid liggen in de clinch. Hofman vindt dat hij door haar „op het schavot” wordt gezet om het stellen van een vraag op X. De programmamaker vroeg zijn volgers gisteren of zij zich bij hem wilden melden als ze mishandeld zijn door de politie tijdens een demonstratie of beelden daarvan hebben.

De bewindsvrouw reageerde snerend op de oproep van Hofman. „Wil je alleen beelden van agenten die ingrijpen bij rellen, nadat de relschoppers meerdere malen gesommeerd waren weg te gaan, of ook van relschoppers die journalisten het werk onmogelijk maken, de Joodse gemeenschap belagen, met stenen en ammoniak naar agenten smijten en spullen en gebouwen sloopten, Tim? En kunnen we mensen dan niet beter vragen dat te melden bij instanties die daar voor zijn? NB, als agenten iets niet goed zouden hebben gedaan, zullen we dat uiteraard onderzoeken en daar naar handelen.”

Eerder sprak Dilan Yesilgöz zich met harde bewoordingen uit over het geweld bij het protest op de Universiteit van Amsterdam.

Tim Hofman reageert op Dilan Yesilgöz

Met deze reactie werd Hofman op het schavot gezet, zo vond hij. „Ik weet dat jullie het hier allemaal prachtig vinden, maar dit is dus wel een minister van Justitie en Veiligheid (!) die mij hier als journalist (wiens leven echt niet altijd even veilig is) op het schavot plaatst vanwege het stellen van een vraag. Meer niet. Ik stelde een vraag. Dat kun je een vervelende vraag vinden, of slecht getimed, of anderszins. Kan allemaal, en jullie laten me dat veelvuldig weten. Mag ook, want leve het vrije woord! Maar de vrouw die evengoed míjn veiligheid dient te waarborgen, legitimeert nu eerder de horde aan intimidaties die mijn kant op komt”, schrijft Hofman in reactie op het bericht van Yesilgöz.



nog nul minuten beeld gemaakt of uitgezonden. nul. https://t.co/Y0eeTfKrsB pic.twitter.com/f1mSsmlWmQ — Tim Hofman (@debroervanroos) May 13, 2024



hier, dit is het probleem. een VRAAG stellen, alvorens een journalistiek product (en er is nog niks hè. nul.) wegzetten als bedreigen. de retoriek van Wilders. gesteund door onze minister die er ook voor mijn veiligheid zou moeten zijn. https://t.co/T1jy2wHQo7 — Tim Hofman (@debroervanroos) May 13, 2024

Kritiek van collega’s

De woorden van Yeşilgöz vallen niet goed bij collega en staatssecretaris Fleur Gräper (Cultuur en Media). „Persvrijheid is een groot goed. Journalisten moeten vrij hun werk kunnen doen en alle vragen kunnen stellen die zij willen. Ik zal daar altijd voor opkomen”, laat ze weten in reactie op een tweet van Yeşilgöz.

Gräper is niet de enige die de woorden van Yeşilgöz veroordeelt. Laurens Dassen van Volt noemde de tweet „een minister van Justitie onwaardig en een slecht voorteken voor het aanstaand kabinet”. Volgens Dassen is de vrije pers „de waakhond van de democratie, ook wanneer dat u niet uitkomt”. „Sterker nog: u en ik hebben de democratische plicht om journalisten te beschermen, juist in een tijd waarin de vrijheid en veiligheid van de pers steeds meer in het geding zijn.”

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vindt het ‘onacceptabel’ dat een minister van Justitie „zich mengt in de vrije pers en met ophitspolitiek het werk van journalisten nog moeilijker maakt”.

