‘Kakker’ Tim zit in Zuid-Afrikaanse verslavingskliniek: ‘Feestte 15 jaar lang en gebruikte fulltime GHB’

Ewout Genemans reist voor zijn nieuwe docu-reeks Ewout in de Verslavingskliniek af naar Zuid-Afrika, om daar te aanschouwen hoe mensen afkicken van hun verslaving. Daar treft hij ook de ‘warme kakker’ Tim, die verslaafd raakte aan GHB en behoorlijk wat trauma opliep.

Ewout spreekt in de verslavingskliniek met allerlei mensen. Jong en oud die verslaafd raakten aan allerlei verdovende middelen. In de meest recente aflevering arriveerde Tim (34), die de afgelopen vijftien jaar veel feestte en zichzelf als een ‘warme kakker’ omschreef. Onze Metro-redacteur Erik Jonk schreef overigens over de docu-serie voor zijn Blik op de Buis.

‘Warme kakker’ Tim in Ewout in de Verslavingskliniek

„Ik kom uit een wereld waar iedereen aan de wijn zit”, vertelt Tim, waarna Genemans vraagt wat voor wereld dat is. „Mensen die het goed hebben. Heel veel mensen zouden het warme kakkers noemen. Het goede leven. Veel borrelen, borrelplankjes, wijn en gezelligheid.”

Maar na de dood van zijn moeder raakte Tim verslaafd aan GHB. „Ik zat er elke dag aan.” Inmiddels is er PTSS bij hem gediagnosticeerd. Hij hoeft niet per se af te kicken van de drank, maar wil in Zuid-Afrika beter met zijn gevoelens leren omgaan.

Ewout Genemans vraagt naar trauma’s

Tijdens zijn vlucht mocht Tim ‘upgraden’ naar Economy+. „Daar kreeg ik gratis drank en dat was top”, vertelt hij aan Genemans. De stewardess bracht hem veelvuldig prosecco en wijn. Die wist alleen niet dat Tim onderweg was naar een verslavingskliniek.

In de kliniek mag Tim geen alcohol drinken. „Ik drink normaal elke dag wel een fles wijn en een paar biertjes. De dokter zei, super lachen wijf ook, heel gezellig, dat ik toch wel moest afbouwen.” Daarom krijgt Tim het kalmeringsmiddel Diazepam. Maar hij heeft zelf niks tegen een klein ‘roesje’. Als Genemans vraagt of Tim gevoelens voelt opborrelen, dan ontkracht Tim dat. „Ik houd het gewoon gezellig hè.” En dat terwijl Tim wel weet dat er een hoop gevoelens zitten.

Fulltime aan de GHB

Tims moeder was namelijk vanaf zijn zestiende ziek. Toen hij 26 was, overleed ze. „Hoe slechter zij ging, hoe meer ik ging feesten.” Tim omschrijft zijn moeder als: ‘Dat was er eentje’. Een vrouw die van gezelligheid en een borrel hield. „Ze was een mensenmagneet. Een extreem flamboyant en prachtig mens.”

De laatste maanden voor haar dood, was de moeder van Tim niet meer aanspreekbaar en er heel slecht aan toe. Hij besloot om weer thuis te gaan wonen, maar de toestand om zijn moeder heen, traumatiseerde hem. „Ik ging nog meer feesten en zat voor ik het wist fulltime aan de GHB. Tot twee jaar na haar overlijden.”

Moeder viel van de balustrade

Zijn meest traumatische ervaring? Tim hoorde, toen hij een avond in bed lag, een doffe klap. Zijn moeder was van de balustrade gevallen en lag in een plas bloed. „Toen zei ze nog met gorgelende stem: ‘Nee, het is goed Timmie, niks aan de hand’. Dat zit er diep in. Toen heb ik mijn stiefvader geroepen. Later kwamen er ambulances en zat ze drie maanden in revalidatie. Ik moest mezelf met twee buizen GHB in slaap krijgen.”

Tim ging in die drie maanden geen enkele keer langs zijn moeder. Hij was alleen maar aan het feesten. „Toen zat ik aan mijn grens.” De moeder van Tim bleek gevallen. „Dan voel je je ook heel schuldig dat je haar niet naar boven hebt geholpen.” Een pittig verhaal, volgens Genemans. „Ja, best wel een kutverhaal”, aldus Tim. „Meer dan dat toch”, reageert Genemans. Tim: „Ja, dat beeld staat heel sterk in mijn geheugen.”

Je kijkt Ewout in de Verslavingskliniek terug via Videoland.

