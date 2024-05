Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel verdien je als premier van Nederland?

Wie precies de nieuwe premier van Nederland wordt, is nog onduidelijk. PvdA’er Ronald Plasterk was in de running, maar deed een stap terug. Wie het ook wordt, er hoort een salaris bij. Hoeveel verdient de premier van Nederland?

Tijdens het debat over het kabinetsakkoord (wat daar precies instaat, leggen we je hier uit) zei PVV-leider Geert Wilders dat er flinke haast zit achter het vinden van een nieuwe premier van Nederland. Die vraag wordt volgens de PVV-leider „morgenvroeg, acuut, meteen” besproken.

Wie wordt de nieuwe premier van Nederland?

Zoals gezegd wordt Ronald Plasterk níet de nieuwe premier van Nederland. Hij trok zich terug na negatieve berichten over patenten die hij heeft geclaimd, waarmee hij miljoenen verdiende. „Het zou volgens mij een geweldige minister-president zijn geweest”, aldus Wilders.

Het is zeer ongebruikelijk dat een regeerakkoord op tafel ligt, zonder dat bekend is wie de premier wordt. Normaal wordt die functie vervuld door de leider van de grootste partij, in dit geval Wilders dus. Maar daar hadden de VVD en NSC moeite mee. De vier partijen hebben afgesproken dat al hun partijleiders in de Tweede Kamer blijven.

Namen die eerder in de wandelgangen klonken, waren onder meer Johan Remkes, Paul de Krom, Edith Schippers en Fred Teeven (VVD), Mona Keijzer (BBB), oud-Leefbaar Rotterdam-wethouder Marco Pastors, Hans Hillen (CDA), Kees van der Staaij, (SGP), en Kim Putters (PvdA). Wie uiteindelijk de nieuwe premier wordt, moeten de vier formerende partijen dus nog bespreken.

Hoeveel verdient de premier van Nederland?

Het antwoord op de vraag wat het salaris van de premier is, is makkelijk te vinden. De Rijksoverheid is namelijk best open over dat soort informatie: in 2024 verdient de premier van Nederland 189.210 euro per jaar (2024). Dat is inclusief 8 procent vakantiegeld en 8,3 procent eindejaarsuitkering. Wel komt hier nog een onkostenvergoeding bovenop, net als een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

Mocht je denken dat je als minister-president, premier dus, een trede boven de ‘gewone’ ministers staat, dan heb je het fout. Alle ministers, inclusief de premier, verdienen hetzelfde. Staatsecretarissen verdienen wél ietsje minder: 176.696 euro per jaar. Ook dat bedrag is inclusief 8 procent vakantiegeld en 8,3 procent eindejaarsuitkering en ook zij krijgen een onkostenvergoeding en andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

Als je je bedenkt dat Jan Modaal volgens berekeningen van het Centraal Planbureau 44.000 euro per jaar (zo’n 3666 euro bruto per maand) verdient, is de stoel van premier of minister dus niet zo’n vervelende. Wel moet je in het achterhoofd houden dat de baan vele uren vereist en flink wat verantwoordelijkheid op je schouders duwt. Of dat het waard is?

