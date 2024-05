Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Dijkgraaf in Op1 luid en duidelijk over toekomst in een kabinet met Geert Wilders

Robbert Dijkgraaf was gisteravond bij talkshow Op1 uitgenodigd om mee te praten over de pro-Palestina demonstraties bij Universiteiten. De presentatoren grepen meteen hun kans om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vragen hoe hij zijn toekomst ziet, mocht ‘kabinet Geert Wilders’ er komen.

Daarover is Dijkgraaf (D66) behoorlijk duidelijk. Momenteel onderhandelen PVV (Wilders), NSC (Omtzigt), VVD (Yeşilgöz) en BBB (Van der Plas) nog – en al maanden – over een nieuw te vormen kabinet. Vandaag, Hemelvaartsdag, ligt dat even stil. PVV-leider Geert Wilders verwacht dat de partijen het met elkaar eens kunnen worden, zei hij gisteravond. „Ik denk dat het kan. Alleen het duurt nog even.” Volgens Caroline van der Plas (BBB) hebben de onderhandelaars „gewoon even wat meer tijd nodig nog om wat dingen uiteen te zetten.” De twee waren overigens in een lacherige stemming.

Pieter Omtzigt oogt vermoeid

Omtzigt van NSC, waar in de formatie eerder al veel over te doen was, kwam heel anders uit de vergaderkamer. Hij oogde voor de pers vermoeid, maar deed toch zijn zegje over de voortgang. Volgens hem bestaan er nog „forse verschillen van mening op meerdere thema’s” tussen de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Hij wilde niet zeggen op welk vlak de problemen liggen. Wel: „Natuurlijk was het leuker geweest als we nu vandaag eruit geweest waren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Terwijl Geert #Wilders en zijn tassendrager Caroline van der Plas gisteravond na uren onderhandelen in 'n jolige bui waren, trad Pieter #Omtzigt vermoeid en met een zwaar gemoed naar buiten. Je ziet de innerlijke verscheurdheid om in dit radicaal rechtse kabinet plaats te nemen. pic.twitter.com/WH8C6k589l — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) May 9, 2024

Wil Robbert Dijkgraaf straks nog minister zijn?

Robbert Dijkgraaf praat bij deze kabinetsonderhandelingen dus helemaal niet mee. Hij sprak zich in Op1 uit over de studentendemonstraties en -rellen die momenteel in Nederland gaande zijn. Toch deed hij dat desgevraagd ook over een volgend kabinet. Presenatrice Carrie ten Napel: „Er zijn ook ministers nodig. Bent u beschikbaar als ze er uit komen?” Dijkgraaf stellig: „Eh nee… Ik ga niet in zo’n extreem rechts kabinet zitten.”

Voormalig VVD-politus Ed Nijpels nam aan tafel meteen het woord over. „Het is achteraf eigenlijk toch doodzonde dat het kabinet überhaupt is gevallen?” Nijpels verwijt dat ook zijn eigen VVD, maar zegt: „Over tachtig nareizigers is het kabinet gevallen. Maar als je kijkt wat voor schade de economie oploopt, maatregelen die achterblijven…”

‘We hadden mooie plannen’

Dijkgraaf: „Als je kijkt dat we een land hebben wat de afgelopen 3,5 jaar ongeveer anderhalf jaar een werkende regering heeft gehad… Als je op zo’n manier een bedrijf zou leiden, dan was het kapot. Dat is toch wel heel erg moeilijk uit te leggen. Ik vind het ook doodzonde. Dit kabinet… we hadden mooie plannen. Die hebben we voor een gedeelte uit kunnen uitvoeren en het afgelopen jaar hebben we ook nog heel veel gedaan. Er zijn grote beslissingen genomen en de wereld staat ook niet stil.”

Dijkgraaf ging daarna nogmaals in op hoe hij naar ‘kabinet Wilders’ kijkt: „Ik kijk met angst en beven uit naar wat er gaat komen. Het wordt echt heel veel ingewikkelder en nog meer disfunctioneel. En dat is niet wat het land nodig heeft.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

