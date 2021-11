Danny Ghosen spreekt jonge coke-uithalers in Rotterdamse haven: ‘Kamikaze-stijl’

Danny Ghosen duikt voor het programma Danny’s Wereld in allerlei onderwerpen. Voor het nieuwe seizoen zoekt de programmamaker beruchte coke-uithalers op. Dit zijn jonge jongens die cocaïne uit de Rotterdamse havens naar drugsdealers brengen.

Danny Ghosen maakt al lange tijd programma’s over bizarre subculturen, onderwerpen en groeperingen. Zo dook hij eerder in de wereld van anorexia-patiënten, terrorisme en vrouwenmishandeling. Dit keer belicht hij de Nederlandse coke-smokkel en de zaken die daarbij komen kijken. Zoals de jonge coke-uithalers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Coke-uithaler cruciaal bij drugssmokkel

De programmamaker geeft vandaag een voorproefje op zijn social media-kanalen. Op Instagram deelt hij een filmpje van een fragment uit Danny’s Wereld. Ghosen interviewt een coke-uithaler over zijn bijzondere werk. De jongen vertelt zijn verhaal met een bivakmuts en capuchon op.

Een uithaler heeft een cruciale rol binnen de drugssmokkel. Vaak worden drugs verstopt in containers in de haven van Rotterdam. De uithaler weet waar de drugs verstopt liggen, breekt de container open en neemt de middelen mee. Vooral jonge jongens, soms zelfs minderjarigen, zijn hierbij betrokken.

Danny Ghosen spreekt coke-uithaler in Rotterdamse haven

In het fragment belicht de presentator dat veel mensen rondom de haven van Rotterdam bang zijn voor de uithalers. De jongen in het fragment bevestigt dat. „Negen van de tien uithalers… Dat er sowieso eentje in de groep zit die iets bij zich heeft. En bereid is dat te gebruiken.” Ghosen vraagt de jongen waar hij het over heeft. „Dan heb ik het over een schietwapen, een lang mes, iedereen werkt anders. Als wij gaan, nemen we ook onze dingen mee. En er is een gek in de groep die bereid is om het te gebruiken. Je wilt niet vastzitten voor uithalen. Kamikaze-stijl. Dat kan gewoon niet.”

Ghosen vraagt de jongen wat zijn doel is als hij de klus klaart. „Tassen eruit halen?” vraagt de presentator. „Ik moet zo snel mogelijk weer weg zijn”, antwoordt de uithaler. „En dan heb je er alles voor over om alles van A naar B te brengen?”, vervolgt Ghosen. „Zeker, ik krijg er genoeg geld voor. Dus ik doe het met liefde en passie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De aflevering van Danny’s Wereld is vanmiddag om 17.00 uur op YouTube te zien.