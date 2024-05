Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kattenras is populair bij liefhebbers, maar leeft veel korter dan soortgenoten

Sphynxkatten, beter bekend als de naaktkatten, lijken een gevalletje love it or hate it. Liefhebbers zijn in ieder geval dol op de dieren, maar moeten er wel weer bijzonder snel afscheid van nemen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Waar je rekening mee moet houden bij de aanschaf van een huisdier, zette Metro eerder al eens op een rij. Hoewel een deel van de samenleving een naaktkat niet snel zal overwegen als huisdier en ‘m eng en buitenaards vindt, smelten anderen bij het zien van een naaktkat. Over één ding zijn de meesten het eens: de haarloze kat is op zijn minst bijzonder. Maar, zo blijkt nu uit onderzoek, het dier leeft jaren korter dan andere katten.

Naaktkatten leven meer dan de helft korter

Een Sphynx wordt gemiddeld 6,8 jaar oud, ontdekten onderzoekers van het Britse Royal Vetenary College en de Taiwanese National Chung Hsing University. Andere huiskatten kunnen doorgaans wel een jaar of 14 worden (kattenras de Burmees bijvoorbeeld 14,4).

De wetenschappers onderzochten data van bijna achtduizend katten, afkomstig van dierenartsen in het Verenigd Koninkrijk om zo de gemiddelde levensverwachting vast te stellen. „Het begrijpen van de levensverwachting kan eigenaren en dierenartsen ook ondersteunen bij het nemen van complexe beslissingen over de beste behandeling, om zo het algehele welzijn van een kat te beschermen”, schrijven de onderzoekers.

Gevoelig voor ziektes

Dat de Sphynxkatten zo kort leven kan volgens de onderzoekers te maken hebben met dat ze gevoelig zijn voor bepaalde ziekten door de manier waarop ze gefokt zijn. Zo krijgen Sphynxkatten vaak te maken met hartaandoeningen en zijn ze onder andere gevoelig voor spierziektes.

Sphynxkatten komen niet in het wild voor en zijn gericht gefokt. De eerste werd geboren in 1966, in Canada. Daarna gingen de beestjes de wereld over. Hoewel ze inmiddels populair bij liefhebbers zijn, liggen ze ook onder vuur bij dierenorganisaties. Die vinden het fokken zonder haar een aantasting van hun welzijn, omdat de katten zichzelf niet goed kunnen warmhouden of beschermen tegen de zon.

Ook Bengaalse kat minder oud

Ook de Bengaalse kat wordt gemiddeld gezien niet zo oud als andere soortgenoten. Dit dier bereikt een gemiddelde leeftijd van 8,5 jaar blijkt uit het onderzoek.

Vorige Volgende

Reacties