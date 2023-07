Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verhitte discussie en ongemak: Sander Schimmelpenninck wordt bij Renze herinnerd aan scheldtweets

Een opmerkelijk stukje televisie gisteravond bij talkshow Renze. Het betoog van Sander Schimmelpenninck, die er vertelde over de gevaren van sociale media en online bedreigingen, kreeg plots een andere wending toen tafelgast Fidan Ekiz zich ermee ging bemoeien.

„Ik vind het heel interessant dat jij dit zegt, maar tegelijkertijd ben je er ook onderdeel van”, sprak ze hem aan op zijn gescheld en ‘ruzietjes’ op het platform. Daar zat ook een stukje oud zeer bij, zo zou later blijken. „Het is wel de vader van mijn kind”, snauwde ze.

Sander Schimmelpenninck vertelt over gevaren van sociale media

Sander Schimmelpenninck maakt een serie over de schaduwkanten van sociale media. Hij vertelde bij Renze hoe data van gebruikers wordt misbruikt en ingezet om groepen tegenover elkaar te zetten. Ook kwamen online bedreigingen aan bod, die met de dag lijken toe te nemen.

„Ik spreek vaak jonge, talentvolle mensen”, zei Schimmelpenninck. Maar door alle online bedreigingen en haat willen zij de politiek niet meer in, ziet hij. „Een drama, want zo krijgen we niet meer de beste mensen die ons land besturen.”

Fidan Ekiz: ‘Je bent er zelf onderdeel van’

Maar zijn verhaal kreeg plots een andere wending, toen Fidan Ekiz hem confronteerde met zijn eigen gedrag op Twitter. Alhoewel ze het eens was met het betoog van Sander Schimmelpenninck, die sociale media een afvoerputje noemde, had ze nog wel een appeltje met hem te schillen.

„Ik heb er een abonnement op”, zei Ekiz over online bedreigingen. Daarna zei ze over sociale media dat je er niks van leert. „Je gaat van ruzie, naar ruzie, naar ruzie. We leren niks meer van elkaar. Ik ben er daarom vanaf. Maar daarom vind ik het zo interessant dat jij dit zegt, omdat je er onderdeel van bent”, richtte ze zich tot Schimmelpenninck, die vaak met allerlei krachttermen tegen twitteraars ingaat.

Sander Schimmelpenninck in discussie met Fidan Ekiz

Hij zei dat het ‘inderdaad altijd een vraag is om de strijd aan te gaan’. „Maar discussiëren en de strijd aangaan is wel wat anders dan iedereen maar dom noemen. Er gaat geen dag voorbij of jij bent niet trending”, kaatste Ekiz terug. „Ja, dat komt omdat ik veel vijanden heb. Ik noem domme mensen dom en extreemrechts extreemrechts, omdat ik daarmee de zaken noem zoals ze zijn. Dat is niet schelden.”

Dat is ook op poppetjes reageren, kraakte Ekiz zijn online gedrag af. „Op specifieke personen reageren, wat win je daarmee?”, vroeg ze zich af. Toen wist Schimmelpenninck welke kant het gesprek op zou gaan. „Je doelt nu misschien op iemand?” Het ging inderdaad over Wierd Duk, de Telegraaf-verslaggever waar Fidan Ekiz een liefdesrelatie mee had. Ze hebben samen een kind.

‘Het is wel de vader van mijn kind’

Het is geen geheim dat Wierd Duk en Sander Schimmelpenninck niet bepaald de beste vrienden zijn. In zijn columns en op Twitter haalde Schimmelpenninck meerdere keren hard uit naar de verslaggever. „Ik ga hem hier niet verdedigen. Dat kan hij prima zelf. Maar het is wel de vader van mijn kind. Dat jij hem in een krant regelmatig door het slijk haalt, dat vind ik zorgelijk.”

„Nee, ik spreek hem aan op zijn journalistieke methodes. Ik heb hem gebeld voor mijn serie: wil je met me praten? Dat wil hij niet. Hij is altijd degene die het niet wil. Dat is logisch, want op tv kan hij niet liegen en lasteren, wat zijn methode is”, zei Schimmelpenninck. „Nu doe je het weer!”, zei Ekiz.

Oude scheldtweets wordt op grote scherm getoond

Daarna kwam presentator Renze Klamer tussenbeide. Hij wilde van Schimmelpenninck weten wat er achter zijn woordkeuzes op sociale media zit. „Het is niet: je hebt geen gelijk. Het is ‘domme lul’ of ‘domrechts’.” Schelden, noemde hij dat, al was Schimmelpenninck het daar niet mee eens. Ondertussen werden zijn oude tweets met die krachttermen op het grote scherm getoond.

Het leidde tot wat ongemak bij de columnist. Maar hij had wel direct een antwoord klaar. „Als je voortdurend wordt belasterd en bedreigd. Als je familie voor slavenhouders wordt uitgeroepen, als je te horen krijgt dat je een pedofiel bent, dan is ‘domme lul’ heel proportioneel”, verdedigde hij zich, terwijl hij presentator Renze Klamer strak aankeek. „Maar dat is wat iedereen vindt! Zo wil iedereen zijn morele gelijk halen”, zei Fidan Ekiz.

Maar Sander Schimmelpenninck was wel klaar met het gesprek en vond dat we ons moeten focussen op de belangrijkere gevolgen van sociale media en niet een ‘kleine twitterfittie’, zoals hij die wel vaker heeft. „Sociale media zijn een groot probleem voor iedereen op de wereld. Dat gaat veel verder dan wat gelul tussen twee journalisten. Het gaat over onze democratie die erdoor wordt aangetast. Dan verdient dit eigenlijk helemaal geen aandacht”, sloot hij af.

Kijk de hele aflevering hier terug.