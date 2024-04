Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kees van der Spek pakt oplichter aan die foto van Rob Geus gebruikt: ‘Wie niet horen wil, moet voelen’

Kees van der Spek heeft een Britse oplichter aangepakt die een 76-jarige Zwitserse vrouw 70.000 euro afhandig had gemaakt. Dat liet de misdaadverslaggever gisteravond zien in het RTL5-programma Oplichters Aangepakt. De oplichter gebruikte op een datingapp waar hij ouderen benaderde een foto van ‘onze’ Rob Geus.

De Brits oplichter deed zich voor als een zakenman in nood en maakt deel uit van een grotere bende.

Rob Geus benaderde Kees van der Spek voor Oplichters Aangepakt

De Nederlandse presentator Rob Geus had Van der Spek om hulp gevraagd nadat de zoon van de Zwitserse vrouw Geus benaderd had. De zoon had de Nederlandse presentator online getraceerd. „De dame dacht dat ze met mij aan het chatten was, terwijl ik dat helemaal niet was”, vertelt Geus. Via een tech-expert traceert Van der Spek de oplichter, die in een buitenwijk van Londen blijkt te wonen. De misdaadverslaggever reist vervolgens met de zoon van de vrouw naar de Britse hoofdstad om de man te confronteren.

Tijdens het gesprek, voor de deur van zijn woning, geeft de Brit snel toe dat hij de boel heeft geflest. De zoon videobelt met zijn moeder. „Je bent een klootzak. Je hebt mijn leven verwoest. Het is niet alleen het geld. Je begrijpt het niet, maar het is echt verschrikkelijk”, zegt ze tegen de oplichter. Hierop biedt de man zijn excuses aan.

Van der Spek maakt met de oplichter de afspraak dat hij 30.000 euro, volgens de oplichter zijn aandeel van de buit, binnen een week moet terugbetalen. Tot die tijd houdt Van der Spek de sleutels van de dure auto van de man als onderpand. Ook krijgt hij zijn rijbewijs. De man blijkt illegaal in het land te verblijven.

‘Wie niet horen wil, moet maar voelen’

Van der Spek besluit de auto in een woonwijk te parkeren, zodat hij moeilijker is terug te vinden. Mocht de man onverhoopt reservesleutels hebben, dan zal hij minder snel over de brug te komen met het geld. „Je moet hem natuurlijk wel een beetje onder druk zetten om te betalen. Wie niet horen, wil moet maar voelen.”

Dan gaat het bijna mis als Van der Spek de auto wil verplaatsen. „Van de spanning reed ik per ongeluk tegen het verkeer in en bij het terugsteken raakte ik Marco, die achter mij rijdt en probeert te volgen.” Gelukkig is er geen schade en kunnen ze de auto in een andere wijk parkeren. En het verhaal krijgt uiteindelijk ook een happy end: de man maakt het bedrag over en krijgt zijn autosleutels terug.

