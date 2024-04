Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers ontroerd door ‘warme’ Bauers die uitpakken op verjaardag Frans: ‘Ik wil geadopteerd worden’

De docuserie De Bauers, over het gezinsleven van Frans Bauer, gooit hoge ogen bij het kijkerspubliek. Gisteravond was te zien hoe Frans zijn vijftigste verjaardag vierde. En dat was volgens kijkers vertederende televisie.

Zanger Frans wordt in de aflevering van gisteravond vijftig jaar. De eerste aflevering van de serie bleek gelijk een succes en werd al heel goed bekeken. En gisteravond kropen ook weer heel wat kijkers voor de buis om het wel en wee in ‘huize Bauers’ te aanschouwen. Vrouw Mariska trok dit keer alles uit de kast om haar Frans eens goed te verrassen.

Frans Bauer houdt het niet droog

Ontbijt op bed, Abraham-kostuums, ballonnen, opblaaspoppen, taart, oftewel de hele reutemeteut. Ook Frans’ zonen en schoondochters doen aan alles mee. Op puberzoon Lucas na dan, die pubert volgens Mariska het hardst van al haar kinderen en duikt af en toe even onder.

En hoewel Frans nog ietwat stoffig ‘s ochtends gewekt wordt, wordt hij gedurende de dag steeds weer verrast. Als zijn moeder op bezoek komt, vloeien de eerste tranen. Omdat Frans zo dankbaar is dat ze er nog is. En als later een fanfare met fans op de stoep staat, houdt Frans het wederom niet droog. „Ik kan het niet tegenhouden”, zegt hij tegen een van zijn zoons.

De familie en vrienden komen langs en uiteindelijk vertrekken de Bauers in een echte ‘Frans Bauer wordt 50’-bus richting een restaurant. Want dat was eigenlijk het enige wat Frans had gevraagd; een etentje met zijn familie. En hoewel de zanger denkt dat de feestdag daarna voorbij is, verplaatst het gezin zich richting Ahoy.

Kijkers ontroerd door lieve en warme Bauers

Als Frans daar in grote letters zijn naam op Ahoy ziet staan, vloeien er opnieuw tranen. „Jullie hebben me wel goed te pakken vandaag”, zegt hij. In de concerthal treden bekenden uit het artiestenvak in intieme setting voor de Bauers op. En is te zien dat Frans zich écht jarig heeft gevoeld.

Kijkers zijn geraakt door de warme en lieve Bauers. De oprechte tranen van de zanger, zorgen dat menig kijker het ook niet droog hield thuis. En over Mariska klinkt eveneens een hoop lof. Die toch wel erg goed is in het organiseren van een verjaardag vol verrassingen.



Zit echt al de hele tijd met een glimlach te kijken. Wat een heerlijke feelgood serie en een superfijne lieve, humorvolle familie! #debauers — Deendondersteen (@DeenDondersteen) April 11, 2024



Och mensen. Als Frans nog 1x volschiet, ga ik meejanken. En dan die oudste zoon die steeds meteen lief checkt of het met pa goed gaat. #debauers pic.twitter.com/ryCivVtF3B — Liesbeth (@lieseltjetweet) April 11, 2024



weer genieten van de Bauers. Mariska ook een powervrouw hoor💪. Wat is ze liefdevol voor Frans #debauers — Patty (@VinoItalie) April 11, 2024



Wat een prachtige en geweldige aflevering is dit.. zoveel liefde voelbaar❤️ zit met tranen in mijn ogen te kijken #debauers — E (@ecbt72) April 11, 2024



Ik wil geadopteerd worden! Wat gezellig daar #debauers — 🕊Frederique🩶 (@Frederique0404) April 11, 2024



Man man man- echt zakdoeken nodig. Dit is echt, niet gespeeld en zo warm. Dat raakt je dwars door t scherm heen! #debauers — Ellen van Dorssen 🕊️ (@EDorssen) April 11, 2024

Je kijkt De Bauers terug via NPO Start.

