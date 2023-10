Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kesbeke over het succes van tafelzuur-hitserie De Augurkenkoning bij Humberto: ‘Totaal niet verwacht’

De „nieuwe realityster van het land” is aangeschoven bij Humberto. Oos Kesbeke vertelt met zijn zoons over het prille succes van De Augurkenkoning: „Dit hadden we nooit verwacht.”

De door RTL tot augurkenkoning gekroonde Amsterdammer, runt de zure tent met zijn zonen Camiel en Silvian. Metro schreef eerder al dat de reacties op de serie veelal ‘niet zo zuur klonken’, ook al zou je niet meteen zeggen dat het concept tv-waardig is.

De Augurkenkoning bij Humberto

RTL (en Videoland) hebben dus een parel weten te scoren met De Augurkenkoning. Hoe voelen die paar weken in de spotlights tot nu toe? „Dat is wel even wennen”, aldus ‘augurkenkoning’ Oos Kesbeke tegen Humberto Tan. „Als mensen vragen of ze met me op de foto mogen, denk ik: ‘Ja, wie ben ik?'”

Tan vraagt of hij prettig vindt, bekend zijn. „Of had je het liever niet gehad?” Oos reageert daarop: „Ik zei tegen zo’n RTL-baas dat ik niet hoop dat ze ons na drie afleveringen van de buis afgooien. Wat je ziet is bij ons eigenlijk normaal”, verklaart de augurkenkoning. Dat het zo’n hit zou worden had hij „nooit verwacht”.

🫙 Waar gaat De Augurkenkoning over? Kesbeke is een bedrijf in augurken en ‘andere zure producten’ dat kort na de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam ontstond. Inmiddels is het al jaren in Amsterdam-West te vinden. Kesbeke gaat telkens over van vader op zoon. Augurkenkoning Oos, zoals hij door de reality-serie nu heet, wil zijn goed lopende zaak straks overdragen aan zijn twee zoons Camiel en Silvian. De reeks heeft wat weg van Massa is Kassa, maar is minder toegespitst op privézaken, schreef Metro eerder.

Wennen aan succes van De Augurkenkoning

Eén van de zoons, Camiel, moest er ook aan wennen. „Het eerste uurtje was even wennen, maar met een leuke groep mensen die altijd terugkomen zoals de cameraploeg, ga je je op je gemak voelen. Je leert elkaar kennen.” Dan heb je het niet meer in de gaten, vindt ook Silvian, de andere zoon.

„Ik had vanaf het begin al gezegd dat het van mij niet per se hoeft”, vertelt Silvian. „Dat is nog steeds zo, maar ik vind het helemaal prima. Ik ben gewoon wat rustiger dan mijn vader en broer.”

Bedrijf van vader op zoon(s)

In de uitzending van Humberto worden wat beelden van de serie getoond. „Ze pikken wel de leukste stukken uit”, aldus Camiel. „Maar hij kan lekker mopperen.” Hij vertelt hoe het is om het bedrijf van zijn vader over te nemen, want die tijd zit er aan te komen. „De meeste mensen werken er 20 jaar plus. Kom ik aan met m’n 25 jaar. Dan moet ik tegen Frans, die 55 jaar bij ons werkt, zeggen hoe hij iets moet doen. Die man is een veteraan, ik ben een groentje.”

Oos blijkt op momenten aardig streng te zijn als het om zijn bedrijf gaat. Was zijn vader dat ook voor hem? „Hij was tien keer strenger voor mij dan ik voor hen”, aldus Oos. „Mijn vader wilde dat ik alle facetten van het bedrijf vanaf de bodem leerde kennen.”

Augurken, saai?

„Ik ben er soms nog wel verdrietig van”, aldus Oos. Hij vertelt over de klussen die hij moest doen van zijn vader, zoals stickers voor potten augurken duizenden keren met de hand schrijven. Dat soort dingen moeten mijn zoons weten, en ze zouden ze zelf ook moeten kunnen. Maar zo streng als mijn vader was voor mij, ben ik niet voor hun.”

Dat zuur saai is, is Oos het niet mee eens. „Vroeger was het saaiste schap in de supermarkt het zuurschap. Nu is er zoveel mogelijk, zoveel variaties. We kunnen met de tijd mee, we kunnen met verschillende culturen mee. Dat maakt het vak heel interessant.”

‘Wie gaat hier nou naar kijken?’

Tan vindt het knap dat Oos zijn opvolging al geregeld heeft. „Maar zijn er momenten geweest dat je zelf niet wilde?” Vraagt hij aan de zoons. Camiel was in eerste instantie niet van plan om de zaak in te gaan, zegt hij. „Ik ben bedrijfskunde gaan studeren, want daar kun je van alles mee doen. Ik had mijn master gehaald maar toen kon ik niks doen door corona.” Zo is hij het bedrijf ingerold.

Voor Silvian was het een jaar geleden nog niet zeker. „Ik was gestopt met school, maar mijn vader wilde niet dat ik thuis op de bank ging hangen. Toen ben ik er gaan werken. En ik vind het veel leuker dan ik eerst dacht.” Camiel had het succes van De Augurkenkoning „totaal niet” verwacht. „Wie gaat hier in godsnaam nou naar kijken, hebben wij gedacht. Wie vindt dit nou leuk? Maar mensen vinden het helemaal leuk. Echt geweldig.”

