PVV-kiezer Cindy over formatie in Op1: ‘Wat een poppenkast’

Een groot deel van de PVV-stemmers is niet te spreken over voor de huidige gang van zaken tijdens de formatie. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van talkshow Op1. De ondervraagde kiezers vinden dat de PVV geen kabinet kan vormen met de partijen die nu aan de formatie-tafel zitten, als de plannen van de PVV op het gebied van migratie niet ingewilligd worden. „Ik vind het verschrikkelijk.”

De spanningen in de formatie liepen afgelopen week hoog op. Zo liep Geert Wilders maandag weg bij de onderhandelingen over migratie, het heetste hangijzer op dit moment.

Ook haalde de leider van de grootste partij op X flink uit naar VVD-staatssecretaris van Eric van der Burg. Nadat Van der Burg liet weten blij te zijn dat er geen kabinet onder leiding van Wilders komt, noemde Wilders Van der Burg een ‘eng mannetje’, en zei hij dat het tijd werd dat ‘hij snel opkrast’. „Dit moet echt ophouden”, reageerde Dilan Yeşilgöz op de tweet.

PVV-kiezers: geen compromis op asiel

Ook voor PVV-kiezers begint het geduld op te raken. Niet vanwege Wilders’ getwitter, maar volgens bijna de helft van de kiezers heeft hij te veel van zijn plannen in de ijskast gezet. Ook vindt de overgrote meerderheid van PVV-kiezers dat het niet inwilligen van de plannen op het gebied van migratie, een breekpunt is. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, in opdracht van Op1.

„Ik vind het één grote poppenkast”, zegt tafelgast Cindy Slaper. Zij stemde bij de laatste verkiezingen op de PVV. „Ik vind het verschrikkelijk.”

Plannen PVV in de ijskast

Volgens haar laat de PVV te veel van zijn oorspronkelijke plannen los, maar ziet niet de PVV, maar NSC als oorzaak daarvan. „Pieter Omtzigt wilde een extraparlementair kabinet, hij wilde dat Geert Wilders geen premier werd, hij wilde een zakenkabinet”, somt ze op. Ook is het volgens haar Omtzigt die verantwoordelijk is voor het in de ijskast zetten van de plannen van de PVV.

„Maar daar gaat Geert Wilders, voor zover wij weten, tot op heden toch mee akkoord?”, vroeg Op1-presentator Sven Kockelman haar. „Mwah. Hij is het er niet mee eens, maar er moet geformeerd worden. Kijk naar de armoede om ons heen.”

Eigen risico niet kunnen betalen

Slaper, een bekende van Geert Wilders, opende in het SBS6-verkiezingsdebat de aanval op Frans Timmermans (PvdA-GL), waarin ze aangaf haar eigen risico als chronisch zieke niet te kunnen betalen met haar uitkering. „En velen met mij. U wilt niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kan wel janken.”

Timmermans wees er destijds op dat hij de komende vier jaar die armoede wilde halveren. „De komende vier jaar is te laat”, wierp ze hem voor de voeten. Wilders sprong daarop in. „U staat hier met wachtgeld van 15.000 euro per maand, dat is wat u krijgt van de Europese Commissie”, reageerde Wilders op Timmermans. „U kan wachten met dat geld, mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben.”

Asiel voorop

Maar van die plannen komt vooralsnog weinig terecht, ziet ze. „Ze zijn nog steeds aan het formeren. Hoe kan het dan nu gebeuren?” Ook voor haar is het asieldossier het belangrijkst. „Afschaffen van het eigen risico vind ik belangrijk, maar asiel vind ik belangrijker.”

