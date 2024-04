Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Journalist over boek Inez Weski: ‘Bin Laden-treatment gehad’

„Van een stoere, onverzettelijke vrouw, naar een breekbare, deels getraumatiseerde vrouw.” Zo omschrijft NRC-journalist Marcel Haenen in Sophie & Jeroen de impact van de arrestatie op advocaat Inez Weski. Een jaar na de arrestatie van Weski, verschijnt haar boek Het geluid van de stilte. „Dit jaar heeft die vrouw redelijk gesloopt.”

Ze zat zes weken in detentie, nadat ze op 23 april 2023 werd opgepakt en naar een onbekende plek werd gebracht. Ze wordt verdacht van het deelnemen aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi, haar toenmalige cliënt. Op die verdenking gaat Weski niet in, in haar boek. „In dat opzicht vond ik het teleurstellend”, reageert advocaat Peter Plasman aan tafel bij Sophie & Jeroen.

Traumatiserend voor Weski

„Verder vond ik het een fascinerend boek, allereerst omdat ik te maken heb met een oud-collega die getraumatiseerd is. Los van haar verdenking, maar als je dit overkomt, dat is traumatiserend.”

Weski heeft een groot belang bij het uitbrengen van het boek, legt Plasman uit. „Ze is een groot strijdster geweest tegen trial by media.” Haar boek noemt hij ‘defense by media’. „Dus er moet voor haar een heel groot belang geweest zijn om met dit boek te komen. (…) Een belangrijk belang is dat ze een keiharde boodschap uitstraalt van ‘niemand hoeft bang te zijn dat ik met mijn kennis over alles wat jullie hebben uitgespookt naar buiten ga komen. En het is ook een verdediging vooruit.”

Weski werd naar ‘ondergrondse bunker’gebracht

Volgens NRC-journalist Haenen ‘heeft ze een soort Bin-Laden treatment gehad’. „Ze heeft aanvankelijk twee dagen op het politiebureau gezeten toen ze werd opgepakt en is daarna naar een plek gebracht die zij omschrijft als een ondergrondse bunker. Waar het is zegt ze niet.”

Eén van de opvallendste feiten uit het boek is dat Inez Weski zegt haar door het Openbaar Ministerie is aangeboden kroongetuige te worden. Volgens Haenen is dat de bijl aan de wortels van de rechtsstaat. „Dan is er geen verdachte meer die in vertrouwen een advocaat kan consulteren.”

Geheimhoudingsplicht

Plasman gaat daar fel tegen in: „Ik ben het daar niet mee eens”, zei hij. „Je mag natuurlijk niet een advocaat als kroongetuige inzetten, omdat een advocaat een geheimhoudingsplicht heeft. Je mag niets vertellen wat er tussen de advocaat en de verdachte en de client zich afspeelt.”

„Maar dat gaat alleen maar om de informatie die de advocaat in zijn of haar functie heeft gekregen, daar zit de geheimhoudingsplicht op. En justitie zal zeggen, want anders heeft ze niet vastgezeten en wordt ze niet verdacht, dat wat zij heeft gecommuniceerd, dat dat niet onder haar geheimhoudingsplicht valt”, aldus Plasman.

Informatie naar derden

Volgens Plasman zou het dan niet gaan om informatie die ze over haar toenmalige client Taghi heeft. „Als het waar is dat zij informatie van Taghi naar buiten heeft gebracht, dan zal justitie zeggen: ‘Dat contact met die derde buiten, valt helemaal niet onder jouw geheimhoudingsplicht. Dat is niet als advocaat gekregen, dat is in een andere functie’.”

