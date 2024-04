Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NPO op de schop? Dit is de nieuwe publieke omroep volgens Even Tot Hier

Hoewel de formerende partijen mijlenver uiteen liggen over de toekomst van de publieke omroep, zijn ze het over één ding wel eens. De NPO gaat op de schop. Hoe de NPO er uit zou kunnen zien, daar liep het satirische programma Even Tot Hier gisteravond alvast op vooruit. Tot hilariteit van kijkers.

Waar de VVD en BBB vinden dat de NPO moet bezuinigen, vindt NSC dat er één van de drie zenders moet verdwijnen. PVV gaat het verst en windt er geen doekjes om dat het de NPO wil afschaffen. PVV- Kamerlid Martine van der Velde zei onlangs nog dat haar partij de publieke omroep ziet als „een nutteloos ding waar veel te veel geld naartoe gaat.”

NPO-personeel met burn-out

„Kortom: de NPO gaat gewoon een stuk kleiner worden”, zei Jeroen Woe. „Gelukkig is binnenkort toch al de helft van het NPO-personeel met een burn out het ziekenhuis in ‘ge–metood’, maar toch”, reageerde Niels van der Laan. „De NPO gaat op de schop.”

Voor Even Tot Hier reden om alvast een nieuw media-scenario uit te tekenen. „We zullen moeten inschikken. (…) Minder plek voor dezelfde programma’s.” Ze lanceerden daarom hun eigen omroepformat, met de naam Even opsporing flikken heel nederland bakt in beweging tussen kunst en per seconde studio sport passion waku waku tot hier zoekt vrouw.

Formeren tijdens Heel Holland Bakt

„We beginnen met de formatie”, trapt Van der Laan af. „Ja, want het wordt spannend hè, volgende week?”, zegt Woe. „Zeker, maar wordt het volgende week ook lekker weer?” Dan verschijnt Peter Kuipers Munnike in beeld, om binnen sneltreinvaart door het weer heen te gaan. „Terug naar de formatie. Ze zijn er nog lang niet over uit hè, nog niet eens over de hoofdlijnen. Nog lang geen reden voor taart”, zegt Woe. „Maar hier wel”, kopt Van der Laan in. „Rutte, vertel. Wat heb je voor ons meegebracht.”

Wat volgt is een ultrakorte Heel Holland Bakt-sketch, met uitleg over walnotentaart. Ook de Passion komt voorbij in het nieuwe NPO-format, en gaat over in Boer Zoekt Vrouw. Even later zien we Anniko van Santen die in Opsporing Verzocht een oproep voor Ernie doet, terwijl Bert tegenover Victor Reinier in Flikken verschijnt.

Het leidde tot hilariteit bij het publiek in de studio en ook bij de kijkers thuis viel het in de smaak, zo blijkt op X.



Geweldig weer in ‘@eventothier ’: hoe krijgen Niels en Jeroen het voor elkaar om van bijna alle NPO programma’s presentatoren bij elkaar te krijgen. De NPO moet echt blijven! — Paula van der Woude (@PaulaWouno) April 13, 2024



Ik heb tranen gelachen…geweldig!! 🤣🤣😂 #eventothier https://t.co/ukeBIvmEmW — J e a n n e t💄 (@MrsSandvrouw) April 13, 2024

