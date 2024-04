Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zakcentje verdienen door foutparkeren: in Zweden kan het

Erger jij je groen en geel aan foutgeparkeerde auto’s? In de Zweden kan je daar nu geld mee verdienen. Met de net gelanceerde app Scout Park kunnen inwoners van de stad Uppsula foutparkeerders erbij lappen.

Onlangs ging nog een TikTok-video viraal waarin te zien was hoe Belgische parkeerwachters op de centimeter nauwkeurig meten of een auto verkeerd staat geparkeerd.

Hulp bij foutparkeren

Het Zweedse bedrijf Scout Park zag brood in dit soort taferelen. Nu heeft het een app op de markt gebracht die gebruik maakt van de hulp van inwoners om foutparkeren tegen te gaan. Iedereen die 16 jaar en ouder is en in het bezit is van een Zweeds Burgerservicenummer heeft toegang tot de app en zo de mogelijkheid er geld mee te verdienen, meldt Euronews en Der Spiegel.

Bonus

Dat werkt als volgt. Wanneer een gebruiker een fout geparkeerde auto spot, kan hij of zij er een foto van maken en deze uploaden in de app. Daarna krijgt de melder bericht dat de parkeerwacht onderweg is om de auto te controleren. Leidt de melding daadwerkelijk tot een parkeerboete voor de eigenaar, dan krijgt de melder een bonus van honderd Zweedse Kronen. Dat is iets minder dan negen euro.

Die bonus krijgt Scout Park van de parkeerbeheerders, die op hun beurt geld verdienen aan illegaal parkeren. Het gaat om parkeerplaatsen die worden beheert door een particuliere exploitant. „Met de app kunnen burgers de parkeerwachters helpen mensen te vinden die zich niet aan de parkeerregels in de gemeenschap houden”, zegt de app-eigenaar Erik Englund tegen Der Spiegel.

Extra inkomen door foutpark

In een interview met een Zweeds autotijdschrift, noemde Englund de app al een groot succes. Zo zou de app tegen foutparkeren al vaak gebruikt zijn en hebben meerdere gemeenten contact op genomen met het bedrijf van Englund. „Mijn ambitie was om het eenvoudigste extra inkomen ter wereld te creëren, dat iedereen op elk moment kan doen en wat onmiddellijk geld oplevert”, zei hij over Scout Park.

