Iran voert grote aanval uit op Israël: dit gebeurde er vannacht

Iran heeft vannacht raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Israël. Van de meer dan driehonderd drones en raketten die Iran op Israël heeft afgevuurd, zegt Israël „99 procent” te hebben onderschept. Het is de eerste directe aanval van Iran op aartsvijand Israël.

Hoewel de spanningen in het Midden-Oosten sinds de oorlog tussen Israël en Hamas al hoog opliepen, kwamen ze de afgelopen dagen nog meer op scherp te staan. De aanleiding is de aan Israël toegeschreven aanval op het Iraanse consulaat in Syrië op 1 april. Daarbij kwamen twee generaals van de Iraanse Revolutionaire Garde om het leven en meerdere officieren. De aanval van vannacht is een vergeldingsactie voor die aanval.

Rond 22.00 uur Nederlandse tijd kwamen de eerste berichten binnen over de Iraanse aanval. Volgens de Israëlische militaire woordvoerder Daniel Hagari vuurde Iran 170 drones op Israël, waarvan er niet een het Israëlische luchtruim binnenkwam. Ze werden buiten de landsgrenzen neergehaald door onder meer de Jordaanse luchtverdediging en met Amerikaanse en Britse hulp. Ook de dertig kruisraketten die Iran lanceerde kwamen het Israëlische luchtruim niet binnen. 25 werden er door de Israëlische luchtmacht neergehaald.

Iran vuurde ook 120 ballistische raketten af. „Een aantal Iraanse raketten viel op Israëlisch grondgebied”, zegt Hagari. Volgens Hagari veroorzaakten deze alleen lichte schade aan een Israëlische basis en raakte een kind tijdens de aanval gewond.

Ook de Houthi-rebellen in Jemen als militanten van Hezbollah in Libanon voerden vannacht aanvallen uit op Israëlische doelen.

Iran noemt de aanval juist een succes. De Iraanse strijdkrachten zeggen alle doelen bereikt te hebben bij hun grootschalige aanval op Israël. „De operatie is succesvol afgerond”, zei legerleider Mohammad Bagheri tegen de staatstelevisie.

Het land waarschuwt bovendien voor verdere escalatie als Israël besluit de Iraanse raket- en droneaanval te vergelden. Iran zal dan een nog grotere aanval uitvoeren dan afgelopen nacht, berichten Iraanse media.

Premier Mark Rutte noemt de situatie in het Midden-Oosten „zeer zorgwekkend”. Nederland veroordeelt de aanvallen van Iran op Israël „ten zeerste”, schrijft hij op X.

Very concerning situation in the Middle East. Earlier today the Netherlands and other countries told Iran loud and clear to refrain from attacking Israel. The Netherlands strongly condemns Iran’s attack on Israel. Further escalation must be avoided. I just spoke with @DefensieMin…

— Mark Rutte (@MinPres) April 13, 2024