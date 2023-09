Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljuschka Witzenhausen krijgt steeds vaker te horen dat ze moet afvallen: ‘Zulke berichten steken me’

Miljuschka Witzenhausen krijgt steeds vaker te horen dat ze moet afvallen. In tijdschrift Beau Monde vertelt ze hoe de berichtjes, die ze via sociale media binnenkrijgt, kan „parkeren”, maar hoe het haar wel raakt.

„Waarom zou je zoiets in vredesnaam zeggen?”

Witzenhausen krijgt steeds meer negatieve berichtjes

De presentatrice en tv-kok omarmt inmiddels al jaren haar ‘maatje meer’. Toch heeft ze soms het gevoel dat ze dunner moet zijn, net zoals ze dat in haar jongere jaren voelde. „Hoewel ik me van het juk van het schoonheidsideaal heb bevrijd, voel ik de druk nog wel. Dat is niet gek, want je wordt nog steeds heel erg geprezen als je afvalt.”

Op sociale media, waar Witzenhausen erg actief op is, krijgt de tv-kok steeds meer negatieve berichtjes over haar gewicht. „Waarom zou je zoiets in vredesnaam zeggen? Zulke berichten steken me, maar ik kan het parkeren. Het zegt meer over de persoon die het typt dan over mij, dus ik heb geen zin om daar energie in te steken.”

Aankomen niet goed, afvallen ook niet

Het is niet voor het eerst dat het gewicht van Witzenhausen ter sprake komt. Het zijn niet alleen negatieve berichten over dat ze te zwaar is, maar juist ook over dat ze te veel is afgevallen. „Tegelijk waren er mensen boos toen ik een paar kilo was afgevallen. Ik zat lekker in de flow van het sporten – goed voor mijn mentale staat. Maar dat werd niet gewaardeerd, omdat ik het boegbeeld voor een maatje meer zou zijn.”

Een jaar geleden kaartte Witzenhausen haar gewichtsverlies met aarzelen aan in haar Instagram Stories, nadat ze een storm van vragen erover had gekregen. „Ik wil niemand aansporen om af te vallen”, vertelde ze destijds. „Ik vind dat je geluk uit jezelf haalt en niet uit de weegschaal. Dat ieder lichaam mooi is.”

Toch weet Witzenhausen overeind te blijven. Ze hoopt vooral dat anderen naar zichzelf blijven luisteren. „Jij bepaalt zelf je standaard. Het is het probleem van andere mensen als zij daar moeite mee hebben.”

Vorige Volgende

Reacties