Enorme knal op live tv, Vandaag Inside-studio opgeschrikt: ‘Oh mijn God’

De schrik zat er even goed in bij het Vandaag Inside-publiek tijdens de aflevering van gisteren. Terwijl de bargast zijn verhaal deed over arbeidsmigratie klonk er ineens een harde knal, die ook voor kijkers thuis duidelijk te horen was. De hele studio hield zijn adem in. „Oh mijn God.”

Direct daarna werd duidelijk wat de knal achter de schermen veroorzaakte. „Misschien dat kijkers thuis het niet meekrijgen, maar er valt hier een hele stellage om”, verklaarde Wilfred Genee. Daarna was het publiek van de schrik bekomen en lachten sommigen hun schrik weg.

Vandaag Inside neemt het op voor Frans Timmermans

Daarna vervolgde bargast Arend Jan Boekestijn zijn verhaal. Die heeft het trouwens bij een deel van de kijkers verbruid vanwege zijn uitspraken in de uitzending van gisteren over Geert Wilders. De PVV-leider wil aangifte doen tegen Frans Timmermans.

De partijleider van GroenLinks-PvdA zei: „Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.” Wilders ziet daar een bedreiging in en wil naar de rechter stappen.

Johan Derksen en Arend Jan Boekenstijn namen het in Vandaag Inside op voor Timmermans. „Ik vind het kinderachtig van Wilders. Hij heeft het niet verkeerd bedoeld en heeft er niets mee bedoeld”, zei Derksen over de uitspraken van Timmermans.

Daarna wilde Arend Jan Boekestijn ook nog wat zeggen.

Bargast over Geert Wilders: ‘Hij is lekker aan het ophitsen’

„Weet je wat ik ook erg vind. Hij heeft nu opgeroepen om ook aangifte te doen”, zei hij over Geert Wilders. „En er zijn genoeg mensen daartoe bereid. Eigenlijk ben je gewoon lekker aan het ophitsen. Dat leidt ertoe dat sommige mensen over gaan tot geweld, dat hebben we gezien. Ik hou niet van hitsers.”

Later verklaarde de bargast waarom Geert Wilders aangifte wil doen. „Hij beseft dat het gewoon niet gaat lukken, die formatie. Dan is hij bang dat twee partijen naar Timmermans gaan lopen. Hij loopt dat ook kapot te maken door ophitserij. Hij is aan het voorsorteren op nieuwe verkiezingen.”

Arend Jan Boekestijn heeft het verbruid bij Vandaag Inside-kijkers

Sommige kijkers halen op X uit naar Boekestijn. Volgens hen is niet Wilders aan het opruien, maar is Timmermans daar verantwoordelijk voor. En dat de PVV-leider anderen oproept ook aangifte te doen? „Ze zijn zeker vergeten hoe duizenden mensen werden aangezet tot aangifte tegen Wilders?”



Volgens Boekestijn is Wilders aan het opruien. Waanzinniger wordt het niet. #vandaaginside — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) April 22, 2024



Die walgelijke Boekestijn en Derksen zijn zeker vergeten hoe duizenden mensen werden aangezet tot aangifte tegen Wilders door mensen zoals Bruls? #Pannenkoeken! #vandaaginside — Eelco Van Hoecke (@EelcoHoecke) April 22, 2024

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

