Beau stunt met vuur in zijn talkshow: ‘Ik sta gewoon in de fik’

De talkshowstudio van Beau stond gisteravond letterlijk in vuur en vlam. De presentator zette zichzelf in brand om te ervaren hoe het is als stuntman op een set van een film. „Ik sta gewoon in de fik!”

Het was gisteravond het tv-avondje wel bij talkshows. Bij het ene programma werd de studio opgeschrikt doordat er plots een keiharde knal klonk en in de andere talkshow werd gestunt met vuur. Beau had namelijk Saskia Neville (acteerde als stuntvrouw onder meer in Wonder Woman) en stuntman Marco Maas (baas van het grootste stuntbedrijf van de Benelux) uitgenodigd om te praten over de nieuwe film The Fall Guy.

De Hollywood-film gaat over een stuntman (gespeeld door Ryan Gosling) die allerlei stunts moet doen. Neville en Maas vinden het een geweldige film. „Alle grootste stuntmensen uit Europa, Australië en de VS hebben hier aan meegewerkt. Het is allemaal echt, er is niet geknutseld in de productie”, zei Marco Maas over de stunts die in de film zijn uitgevoerd.

Even daarvoor had Beau van Erven Dorens al aangekondigd dat de twee een vuurstunt bij hem zouden uitvoeren.

Stuntman over z’n beroep bij Beau: ‘Je moet een tough motherfucker zijn’

Maar eerst wilde Beau van Neville en Maas weten wat je moet kunnen om een goede stuntman te worden. „Je moet wel een beetje een tough motherfucker zijn om dit vol te houden”, erkende stuntman-coördinator Maas.

„Natuurlijk moet je vaardigheden hebben qua sporten. Je moet kunnen rallyrijden, paardrijden of duiken. Maar je moet ook zogenoemde soft skills hebben: geen ego, intelligent zijn om informatie te verwerken, zeer stressbestendig zijn, want je moet onder hoge stress presteren, en je moet zelfstandig en verantwoordelijk zijn”, somde hij op.

Met de computer? Nee, echte stunts doen weer helemaal terug in Hollywood

Of hun beroep over 20 jaar nog bestaat, omdat alles ook met de computer kan, was daarna de vraag. „Je ziet met steeds meer films toch weer die omslag. Mensen willen het echte zien en beleven.”

Maas wijst naar James Bond-films. „Daar zie je dat goed terug. Daar was op een gegeven moment sprake van een hele drukke filmstijl”, doelt hij op computer geanimeerde stunts. „Maar daarna werd het toch weer realistischer met echte stunts. Dat maakt het harder en rauwer.”

Beau stunt met vuur op live tv: ‘Maken van jou een menselijke kaars’

En toen was het tijd voor de live stunt in de studio. Stuntvrouw Neville had iets voor Beau meegenomen: speciale gels om jezelf in brand te steken. „We dachten: we maken van jou een menselijke kaars.”

Terwijl stuntman Maas over stunts vertelde die hij voor meerdere Hollywood-films heeft uitgevoerd, smeerde Neville de gel op de hand van Beau. Op een gegeven moment zat zijn hele hand vol. Daarna volgde de brandpasta en ging de fik erin. „Kom maar op, ik ben benieuwd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stuntman Marco Maas en stuntvrouw Saskia Neville zijn te gast in de studio en doen een stunt met Beau: ze zetten hem in de brand. En Beau is enthousiast. #BEAU pic.twitter.com/sMIBwVy7hD — RTL Talkshow (@rtltalkshow) April 22, 2024

‘Je hoort het echt knetteren’

Een flinke vlam vormde zich op de hand van Beau, maar dat deerde hem niks. „Het is wel een raar gevoel. Kijk, nou. Ik sta gewoon in de fik.” De tafelgasten: „Het is wel gezellig. Je hoort het echt knetteren.”

Beau bleef met verbazing naar de vlam op zijn hand kijken. „Het is echt… mooi zeg. Het is echt een soort haardvuurtje, hè. Gezellig.” Terwijl het vuur bleef branden, ging de talkshowpresentator verder met zijn vragen, totdat de vlam na enkele minuten steeds kleiner werd en uiteindelijk uitdoofde. „Bedankt voor deze demonstratie! Ik leef nog, fijn dat het gelukt is”, sloot hij af.

Je kunt Beau terugkijken via Videoland.

