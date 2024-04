Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#352 ‘Wat een gestress altijd’

Maud en Gio zijn uitgenodigd om een paar dagen naar Ibiza te gaan, maar dan hebben ze wel een oppas nodig… Gio’s moeder is een optie, maar zij heeft ook het nodige te zeggen over Maud en Gio’s ‘feestgedrag’. Het telefoongesprek verloopt maar moeizaam met allerlei verwijten. Kan het nooit normaal gaan?

Gio heeft moeten praten als brugman, maar uiteindelijk wil mijn schoonmoeder oppassen. „Ik doe het natuurlijk met liefde”, zei ze uiteindelijk. Het plan is nu dat mijn schoonmoeder bij ons in huis komt voor uiteindelijk drie nachtjes. We vliegen namelijk al heel vroeg. De laatste dag zal mijn broertje oppassen en die komt ons ook ophalen van Schiphol.

De afgelopen dagen heb ik me een slag in de rondte gewerkt om alles af te krijgen. Qua werk is het gelukt, maar het huishouden is nog een puinzooi. En het laatste wat ik wil is een kritische schoonmoeder van wie ik de hele tijd te horen krijg dat het huis vies is. Gio heeft uiteindelijk wel geholpen met schoonmaken en het huis heeft er in tijden niet zo netjes uit gezien.

Niks meer van Bart gehoord

Ondertussen heb ik gelukkig helemaal niets meer van Bart gehoord. Af en toe check ik nog angstvallig mijn Instagram-inbox, maar hij heeft niets meer gestuurd. Het lijkt erop dat zowel mijn belletje als het telefoongesprek van Gio heeft geholpen. Zo te zien heeft hij me zelfs verwijderd op Instagram.

Ook heb ik van de week weer afgesproken met Rochella. Ze ziet er beter uit en ze gaat nog steeds elke week naar therapie. „Joey en ik hebben een omgangsregeling getroffen voor Isabella, hij is toch haar echte vader en wil haar af en toe zien”, zegt mijn vriendin. Ik twijfel ergens nog of dat wel goed gaat, maar volgens Rochella zijn haar gevoelens voor Joey echt weg. „Ik wil 100 procent voor Levi gaan”, zegt ze resoluut. Waar ze normaal gesproken vaak veel over zichzelf vertelde, stelt ze nu oprecht ook veel meer vragen aan mij.

Op naar Ibiza

De rest van het weekend heb ik vooral veel met Liam geknuffeld. Het is voor het eerst dat we drie nachtjes weggaan zonder hem. Liam is bijna 1 jaar oud, maar het voelt ergens toch gek. Ik vind het vooral zo lastig dat ik hem nog niet kan uitleggen dat we op vakantie gaan. Hij heeft nog geen besef van tijd of iets en we zijn straks ineens weg. Huilend bel ik mijn moeder op. „Dat komt echt wel goed, ik ben vroeger ook weleens een paar dagen weg gegaan zonder jullie”, stelt ze me gerust.

Als klap op de vuurpijl bleek Gio zijn paspoort kwijt te zijn en hebben we halsoverkop een veel te duur noodpaspoort moeten laten maken. Drie keer raden wat we tegenkwamen bij het inpakken: zijn paspoort. En dat terwijl we het hele huis ondersteboven hebben gehaald.

Een tikkeltje gestrest verschijnen Gio en ik op Schiphol. Tommy en Charlie zijn al een dagje eerder naar Ibiza gevlogen. Als we eenmaal in het vliegtuig zitten, valt er een soort van rust over me heen. „We gaan heerlijk even drie dagen genieten”, zegt Gio terwijl hij mij een kus op mijn hoofd geeft. We kijken elkaar aan en ik weet wat we bedoelen. „We kunnen ongestoord onze gang gaan ‘s nachts”, zegt hij zachtjes.

Mijn gedachten zijn al ergens anders totdat ik me ineens iets realiseer. „Oh nee, ik ben vergeten mijn anticonceptiepil op te halen bij de apotheek!”

Maud (25) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio, ze hebben samen een zoontje: Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

