Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedingsvraag: ‘Is het erg dat ik mijn kinderen nooit wil voorlezen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Marieke: „Is het erg dat ik mijn kinderen nooit wil voorlezen?”

Laura schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Is het erg dat ik mijn kinderen nooit wil voorlezen?’

„Hi Laura,

Mijn man en ik hebben een tweeling van bijna drie jaar. Ze vinden het erg leuk als ik voor het slapengaan een boekje met ze ga lezen als vast bedritueel. Nou vind ik er ten eerste niks aan om voor te lezen. Ik vind het gewoon moeilijk om mijn concentratie erbij te houden als ik een kinderboek lees. Knutselen, blokken bouwen en naar de speeltuin vind ik allemaal geen probleem, maar die kinderboeken interesseren me gewoon niet.

Ten tweede gaan ze meestal rond 19.00 uur naar bed. Op dat moment heb ik net het chaotische eet- en badmoment achter de rug. Ik voel me dan helemaal gesloopt en heb echt geen energie meer om een boekje voor te lezen. Mijn man is meestal pas laat thuis, dus die leest ook nooit een boekje voor. De meiden gaan ook niet naar het kinderdagverblijf of naar voorschool, dus daar komen ze ook niet in aanraking met boeken. Daarom mijn vraag: is het erg dat mijn kinderen nooit voorgelezen worden?

Groetjes Marieke“

Het antwoord

Hoi Marieke,

Ik begrijp dat voorlezen na een drukke avond niet jouw favoriete activiteit is. Soms is dit ook gewoon niet het juiste moment om met de kinderen een boek te gaan lezen. Je kunt ook op rustigere momenten van de dag voorlezen, zoals ‘s ochtends na het ontbijt of tijdens een rustig moment in de middag.

Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot het inlevingsvermogen van kinderen, want ze komen in aanraking met nieuwe situaties. Als voorlezen echt jouw ding niet is, kun je ook altijd overwegen om ze te laten luisteren naar audioboeken voor kinderen. Het belangrijkste is dat je een manier vindt die voor jou en je gezin werkt, waar iedereen blij van wordt.

Groetjes Laura

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties