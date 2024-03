Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yeşilgöz wil kroongetuigenregeling aanpassen ondanks kritiek: ‘Zijn het totaal aan het hervormen’

Het verbreden van de kroongetuigenregeling is onderwerp van gesprek bij Op1. Dilan Yeşilgöz wil graag een regeling naar „Italiaans voorbeeld”. Wat ziet de demissionair minster van Justitie en Veiligheid zitten en hoe zal de aanpassing in werking moeten gaan?

Na een rondje formeren komt Dilan Yeşilgöz met ‘kroongetuigenieuws’. „Dat heeft geen oorzakelijk verband overigens”, verduidelijkt Op1-presentator Sven Kockelmann.

Yeşilgöz over kroongetuigenregeling

Dat niet alleen een „enkele grote jongen” wordt opgenomen als kroongetuige, maar dat ook de „kruimels eromheen” worden meegenomen. Zo luidt het Italiaanse voorbeeld ongeveer, werd gisteravond duidelijk gemaakt in Op1. „Dat is een pleidooi dat al een tijdje bezig is, maar nu wilt u toch iets in een wet gaan verankeren. Wat is er nieuw?”, wordt aan Yeşilgöz gevraagd.

„We zijn het hele stelsel van bewaken en beveiligen aan het hervormen”, begint Yeşilgöz. „Ondertussen zijn we de kroongetuigenregeling aan het verbeteren, dat moeten we ook in de wet verankeren. En in het verlengde daarvan wil ik hem ook verbreden”, zo luiden de beoogde stappen van Yeşilgöz. „Of we nou demissionair zijn of niet, criminelen nemen geen pauze.”

‘We mogen geen fouten maken’

Yeşilgöz zou „moeten wachten” met het plan tot het stelsel van bewaken en beveiligen beter op orde is. Volgens de demissionair minster van Justitie en Veiligheid is dat al een „heel end”. „We zijn het helemaal aan het hervormen terwijl er meer dan ooit advocaten, rechters en journalisten zijn die bescherming nodig hebben. We mogen ondertussen geen fout maken.”

„Ik zou als minister van Justitie heel weinig waard zijn als ik eerst een stelsel zou hervormen en daarna pas zou beginnen aan de voorbereiding van een wet. We brengen paralel alles op orde”, vertelt Yeşilgöz.

De demissioniare minister verduidelijkt dat het inzetten van kroongetuigen een „heel zwaar middel” is. „Mijn pleidooi is daarom ook nooit geweest dat we er meer moeten hebben. Het moet wel beter. En breder.” Zo is de waarde van kroongetuigen gezien tijdens het Marengo-proces, aldus Yeşilgöz.



Het systeem aanpassen

De eerste stap van het inzetten van een kroongetuige, en zoals die nu al wordt aangepakt, is het nagaan of er genoeg beveiliging beschikbaar is voor de kroongetuige en diens omgeving. „Is die er niet, dan kan de deal niet doorgaan.” Maar voor hoeveel kroongetuigen zouden deze middelen er moeten zijn? Dat kan Yeşilgöz niet gelijk vertellen. Wat ze wel graag wil, is dat niet alleen de zware criminelen in aanmerking kunnen komen voor de regeling, maar ook bijvoorbeeld accountants of andere betrokkenen. „Zoals in het Italiaanse voorbeeld het geval is”, klinkt het in Op1.

„De mensen die in die keten zitten, hebben waardevolle informatie en faciliteren de boel. Daar kunnen we nu geen afspraken mee maken. Ik wil het systeem aanpassen, niet omdat ik meer kroongetuigen wil, maar omdat ik het Openbaar Ministerie meer opties wil geven om informatie te kunnen krijgen.”

Opvolger

Maar als Yeşilgöz afscheid neemt van haar positie als minister van Justitie en Veiligheid, omdat ze in de Tweede Kamer politiek leider wordt, hoe gaat dit plan dan gemaakt worden? „Ik vind het in ieder geval mijn taak om zoveel mogelijk van mijn werk goed te doen. Dat hoop ik mijn opvolger mee te geven.”

