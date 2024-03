Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik woon noodgedwongen bij mijn ex’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 35-jarige Tony, die nu noodgedwongen met zijn ex in een huis woont.

Naam: Tony

Beroep: landelijk monitor materiaal, Nationale Spoorwegen

Woonsituatie: huurt een ruimte in de koopwoning van zijn ex

Netto maandsalaris: 3700 euro

Een aantal jaar geleden had Tony niet durven dromen dat hij nu zo’n inkomen zou verdienen. Destijds werkte hij ook bij het spoor, maar bleef hij hangen rond hetzelfde, lagere, salaris. In de afgelopen twee jaar is zijn salaris significant gestegen, zoals hij zelf zegt. Zijn nieuwe functie heeft daarbij geholpen, hij is meer gaan werken en ze hebben een nieuwe cao. „Voorlopig zit ik goed op mijn plek.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn moeder was alleenstaande moeder en dat was beknibbelen. Er was heel weinig ruimte voor extra’s en we konden niet bouwen op mijn vader. Ik merkte dat bijvoorbeeld met verjaardagen, met zakgeld of feestdagen. Andere kinderen kregen dan vaak nieuwe dingen, maar ik kreeg dat niet, of pas veel later, als het zou kunnen.

Mijn moeder maakte daar geen geheim van. En als we iets wilden, dan moet je daarvoor sparen, zei ze. Ik zag mijn moeder hard werken. Ik was de oudste van de kinderen, dus ik kreeg wel wat meer mee van de financiële situatie. Mijn zus is twee jaar jonger en met mijn broertje scheel ik 8 jaar. Als oudste merk je toch meer op.”

Wanneer ging je zelf voor het eerst geld verdienen?

„Op mijn 16e ging ik zelf geld verdienen. Ik ging aan de slag bij een dienstverlenend bedrijf. School heb ik toen laten liggen en ik wilde volledig gaan werken. Ik was nog leerplichtig en uiteindelijk heb ik wel mijn vmbo-diploma gehaald. Op dat moment vond ik school niet belangrijk. Eigen geld gaf ook een stuk vrijheid.

Later ben ik daar anders naar gaan kijken. Op mijn 22ste heb ik een toets gemaakt als toelating voor het hbo en ben ik gestart met een hbo-opleiding Veiligheidskunde. Ik merkte dat vrienden wel allerlei opleidingen gingen doen en daarmee een nieuw perspectief voor zichzelf creëerden. Ik wilde het anders doen dan mijn eigen vader en voorkomen dat ik zelf ook ooit geldzorgen zou hebben. Daarom besloot ik toch een opleiding te gaan doen. Ik wil mijn schaapjes op het droge hebben.

Ik heb thuis aan den lijven ondervonden hoe het is om geldzorgen te hebben. Als ik naar mijn moeder keek, zag ik hoe zij gebukt ging onder de stress. Als je altijd bezig bent met de eindjes aan elkaar knopen, dan laat dat toch sporen na. Vroeger toen ik werkte en geen plan voor de toekomst had, heb ik ook weleens wakker gelegen: hoe moet ik het later allemaal doen?”

Hoe heb je het financieel aangepakt toen je ging studeren?

„De magere reserves die ik had, heb ik aangewend en ik kreeg studiefinanciering. Daarnaast heb ik ook altijd een bijbaan gehouden naast de studie. Tot het derde jaar van mijn studie heb ik thuis gewoond, totdat ik op een gegeven moment ging samenwonen in een huurhuis met mijn vriendin. Ik was blij dat ik ging studeren, want 40 uur per week in de kou buiten staat en dan met 1300 euro per maand thuiskomen, dat biedt weinig perspectief. Als je 16 jaar bent, is dat natuurlijk best veel geld en kun je het makkelijk redden, maar later niet.

Dat is ook wat ik bij mijn moeder zag. Eigenlijk wilde zij geen geld van haar kinderen aannemen, maar toen ik ging werken, had dat ook gevolgen voor haar subsidies en toeslagen. Uiteindelijk heb ik volgens mij vaak 200 tot 300 euro per maand bijgelegd toen ik nog bij haar woonde.”

Werd er thuis over geld gesproken?

„Nee, de financiële opvoeding was heel beperkt. En als het wel over geld ging, dan hoorde ik vooral dat het er niet was en dat mijn moeder hoopte dat wij het later beter zouden doen. In mijn twintiger jaren is dat ook een soort missie voor mij geworden. Ik wil nooit iemand hoeven aankijken voor geld of financieel afhankelijk van iemand zijn. Financiële zorgen, daar wil ik ver van weg blijven en dat heb ik nu gelukkig ook al jaren niet meer gehad. Nu ben ik in de positie dat ik op zoek ga om een huis voor mijzelf te kopen.”

Hoe zit het met je huidige woonsituatie?

„Ik huur nu eigenlijk een ruimte in het huis van iemand anders. Wij hadden 3,5 jaar een relatie en kort geleden zijn we uit elkaar gegaan. Zij had al een koophuis voordat wij een relatie kregen. Ik ben ingetrokken en ben ook financieel nooit in het huis gestapt. Daardoor had ik zelf de afgelopen jaren ook lage lasten. Momenteel woon ik dan wel noodgedwongen nog hier, maar ik heb ook een buffer kunnen opbouwen. Voor mijzelf vind ik een buffer van 10.000 het minimum, dat lijkt me een gezonde spaarpot.

Het is pittig in de huidige woningmarkt een eigen huis te kopen, maar ik blijf optimistisch en ga er vanuit dat er dit jaar wel iets op mijn pad komt. Ik zie bij vrienden om mij heen wel dat het even kan duren voordat je iets vindt, maar ik ga er wel vanuit dat het lukt.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Geld is belangrijk, het leven is nu eenmaal duur. En als je niet aan financiele verplichtingen kunt voldoen, dan heb je een probleem. Ik vind dat kinderen veel beter financieel onderwezen moeten worden. Thuis, maar ook op school. Ik heb zelf nooit les gehad over geld of omgaan met geld op school. Ik heb dat zelf moeten leren. Zeker met hoe makkelijk mensen tegenwoordig een lening kunnen aangaan, is die financiële opvoeding belangrijk.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, dat zou puur extra geld zijn. Ik zou het sparen, maar het zou me niet gelukkiger of ongelukkiger maken.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Ik denk het wel. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen: ‘hij heeft geen geld, maar het geld heeft hem’. Dan draait alles dus om het geld, totdat het je helemaal beheerst. Geld is een middel, maar geen missie op zich.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld op zich niet, maar geen geld maakt ongelukkig. Er is een grens tot waar geld je zorgen kan verlichten, of een punt waardoor je geen geldzorgen hebt. Voor mijzelf zou minder dan 1500 euro lastig worden om mee rond te komen. Voor mij is de sweet spot rond de 2500 euro netto per maand, dan zit je goed.”

