Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anna Gimbrère onthult boete als zij ‘De Mol’ verklapt: ‘Belachelijk hoog bedrag’

Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère schoof gisteravond aan bij Renze op Zondag. Ze is ook deelneemster in Wie is De Mol? en dat kwam in de talkshow natuurlijk even ter sprake. Wat kost het als zij haar mond voorbij praat?

Het einde van het huidige Wie is de Mol?-seizoen nadert. Anna Gimbrère, Fons Hendriks en Rosario Mussendijk staan in de finale. En volgende week komt er dan eindelijk antwoord op de vraag: ‘Wie is de Mol?’

Boete als Anna Gimbrère zich verspreekt

Kees van der Spek moest zaterdag het programma verlaten. En dat terwijl menig kijker dacht dat hij toch echt de mol was. Inmiddels heeft Gimbrère de meeste verdenkingen op haar naam staan.

Gimbrère schoof gisteravond aan bij Renze op Zondag. En presentator Renze Klamer kon het natuurlijk niet laten om direct te vragen of zij de mol is. „Maybe”, antwoordt ze mysterieus. „Spannend, hè?” Gimbrère mag natuurlijk niks zeggen over de afloop van programma. Doet ze dat wel, dan hangt haar een hele hoge boete boven het hoofd. „Richting de twee ton, dacht ik. Echt een belachelijk bedrag.”

Deelname aan Wie is de Mol?

Maar is de wetenschapsjournalist dan niet bang dat ze zich aan tafel verspreekt? Kennelijk niet. Al blijkt dat ze over haar deelname aan het programma niet tegen iedereen kon zwijgen. „Je mag eigenlijk ook niet zeggen dat je mee gaat doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel tegen twee mensen gezegd dat ik ging. Ik kon gewoon niet voor hen verborgen houden dat ik aan Wie is de Mol? meedeed.”

Eerder werd bekend dat er waarschijnlijk een extra seizoen van Wie is de Mol? in aantocht is. En dit keer is dat niet met BN’ers, maar met onbekende Nederlanders.

Je kijkt Wie is de Mol terug via NPO Start en Renze op Zondag kijk je terug via NL Ziet.

Vorige Volgende

Reacties