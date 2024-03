Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hugo de Jonge komt terug op ‘Moeder’-commotie: ‘Onnodige fout’

Het woord ‘moeder’ in het bevolkingsregister vervangen door ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Zo klonk het voorstel van het kabinet, waar niet iedereen het mee eens was, schreef ook Metro vanochtend. Maar minister Hugo de Jonge komt daar toch op terug. Volgens hem gaat het om een ‘onnodige fout’ die ‘spoedig wordt rechtgezet’.

De SGP was ‘not amused’ over de mogelijke aanpassing van het woord ‘moeder’, schreef Metro vanochtend naar aanleiding van het artikel van het AD. Het kabinet zou namelijk het woord ‘moeder’ willen veranderen in het bevolkingsregister.

Wijziging ‘moeder’ naar ‘ouder uit wie het kind is geboren’

De wijziging van het woord ‘moeder’ viel onder een verzamelwet. Een wet waarmee meerdere wijzigingen in bestaande wetten konden plaatsvinden. In dit geval worden vooral verschrijvingen, gebreken of onjuiste verwijzingen in wetten veranderd. „Het is buitengewoon kwalijk dat de regering deze aanpassing in een verzamelwet heeft verstopt”, sprak SGP-kamerlid André Flach daarover.

De SGP legde het kabinet Kamervragen voor over deze wijziging. Volgens de christelijke partij had het kabinet hier namelijk eerder een andere visie op.

Hugo de Jonge: ‘Onnodige fout’

In 2021 schreef het kabinet namelijk nog dat schrappen van aanduidingen als ‘moeder’ of ‘vader’ niet wenselijk is. Dit omdat het woord ‘moeder’ voor veel ouders van betekenis is.

Maar daar leek vanochtend een andere visie op te zijn. Want het kabinet pleitte dus voor een ‘sekseneutrale terminologie’ in de Wet basisregistratie. Volgens de SGP botst die aanpak met eerdere uitspraken van het kabinet.

Maar De Jonge komt terug op die aantijgingen. Hij schrijft op X, na de publicatie van het artikel van het AD, dat het om een onnodige fout gaat.



Een onnodige fout die spoedig wordt rechtgezet door een nota van wijziging aan de @2eKamertweets. Het woord ‘moeder‘ is prachtig en verdient een plek in onze wet. En nu weer aan het werk! https://t.co/QgNvhA2fg7 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 4, 2024

Oplossing voor transgender personen

In 2022 werd aan het besluit burgerlijke stand een eerste wijziging gedaan, bedoeld voor transgender personen die een kind krijgen. Zo iemand heeft dan wel de biologische geslachtskenmerken van een vrouw, maar staat als man geregistreerd. De aanpassing zorgde ervoor dat er op de geboorteakte dan ‘ouder uit wie het kind is geboren’ stond. De SGP begreep niet waarom deze aanduiding nu voor een grote groep geschrapt zou worden, terwijl er voor de transgender personen al een oplossing is.

