Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sneuvelen weer twee huwelijken in Married At First Sight?

Het meest recente seizoen van Married At First Sight is tot nu toe weinig succesvol gebleken. Zo zagen we al hoe het huwelijk van Anneke en Dirk totaal ineenstortte en ook Sarath en Malou redden het niet samen. Maar nu blijkt dat ook David en Kim en Gerben en Erik in zwaar weer verkeren. Staat hun huwelijk op springen?

Sarath die een ‘trap na’ kreeg van Malou volgens kijkers, Dirk die door Anneke streng werd toegesproken. De kijkers hebben te doen met de MAFS-mannen dit seizoen. David, de man van Kim, kreeg eerder ook al een klap te verduren. Kim zei namelijk dat ze de vonk en de aantrekkingskracht miste, en dat raakte bij hem een gevoelige snaar.

Moeilijkheden in Married At First Sight-huwelijken

Als Kim en David aan de dag beginnen, hebben ze maar weinig uurtjes slaap weten te pakken en de sfeer is allesbehalve gezellig. De tranen staan ze nader dan het lachen en David geeft aan „niet oké” te zijn. Bij de experts, de avond van tevoren, zei hij namelijk dat hij zich afvroeg of hij ‘het nog wil’. „Ik weet gewoon niet hoe nu verder”, zegt Kim ook, wiens vertrouwen tijdens de huwelijksreis is geschaad. Haar man had namelijk haar appje genegeerd, maar wel iets op social media geplaatst. Ook, zegt ze, zijn er dingen gezegd toen de camera’s niet draaiden.

„Het communicatiestukje, bijvoorbeeld niet terugappen op Whatsapp, maar wel op socials iets plaatsen, daar heb ik echt veel last van. Dat heb ik ook tegen jou gezegd”, noemt Kim. „Dat zou ik nooit doen. Dat je iedereen op socials wil laten zien wat je doet, maar je kunt je vrouw geen berichtje terug sturen… Dat vind ik wel een kwalijk iets.” Ook David laat zijn hoofd hangen en weet niet hoe nu verder.

‘Na vijf weken mag er echt wel vooruitgang zijn’

Ondertussen botert het bij Gerben en Erik iets beter, maar de matchmakers kunnen nog geen gat in ‘t dak springen. Want hoewel de twee vriendschappelijk met elkaar overweg gaan, blijft het daarbij. Erik noemt dat hij vooral niet te hard van stapel wil lopen, maar er is na vijf weken nog geen zoen geweest. „Ik voel het aan zijn kant niet”, zegt Gerben daarover. Ze komen dan ook apart van elkaar aan bij de koppelsweek, omdat Erik volgens Gerben aangaf alleen te willen rijden.

Aan presentator Carlo Boszhard vertelt Gerben dat het allemaal niet zo soepel verloopt tussen de twee. „Ik geef het een kans, want we zijn gematcht… Maar ik heb de laatste week écht veel emoties gehad, veel verdriet. Hij kan zeggen: rustig aan opbouwen, maar we zijn vijf weken verder. Dan mag er toch echt wel vooruitgang in komen vind ik.”

Iets later staat ook Erik voor de deur. Als Boszhard hem vraagt ‘of er iets aan de hand is’, ontkent hij. Ook geeft hij aan dat hij blij is met de relatie zoals die nu gaat. Toch vraagt Boszhard zich af wat er precies speelt: „Is het vriendschap, is er een gevoel van vlinders?” Erik: „We zijn elkaar aan het ontdekken en hardlopers zijn doodlopers, zeg ik altijd. Je kunt het beter rustig aan doen, dan heel hard van stapel lopen.” Toch geeft Gerben aan dat hij zich na vijf weken toch wel afvraagt waar ze staan.

Je kunt Married At First Sight terugkijken via Videoland.

Reacties