Goud in huis? Zoveel steeg de prijs van het edelmetaal sinds 2000

De goudprijs is vandaag voor het eerst boven de 2200 dollar per troy ounce uitgestegen. Dat komt neer op zo’n 2031 euro per 31,1 gram goud. Heb jij thuis nog een gouden ketting liggen? Zoveel is de prijs van goud sinds 2000 gestegen.

Of het een slimme investering is om goud te kopen, dat vroegen we eerder aan een goudspecialist. Hij beantwoordt vragen over de invloed van crisissen op de goudprijs en legt uit hoe de prijs van edelmetalen wordt bepaald.

De goudprijs sinds 2000

De prijs van goud bereikt dus een recordhoogte van 2220,89 dollar per ounce. De vorige keer dat de prijs naar een hoogtepunt steeg, was eerder deze maand. Toen steeg de prijs per ounce voor het eerst tot een bedrag van 2141,79 dollar. De record-goudprijs van eerder vandaag kwam uit op een bedrag van ongeveer 65 euro per gram. Op 7 januari 2000 was dat nog zo’n 8,80 per gram goud: een prijsstijging van ruin 638 procent.

In onderstaande tabel vind je goudprijzen sinds het jaar 2000, per gram in euro’s.

Peildatum Goudprijs per gram 7 januari 2000 8,80 euro 17 januari 2005 10,37 euro 18 januari 2010 25,19 euro 13 januari 2015 33,76 euro 16 januari 2020 44,80 euro 21 maart 2024 65 euro Prijzen op basis van gegevens van GoldByPost

Speculaties over stijgende goudprijzen

Er zijn verschillende verklaringen voor de stijgende goudprijzen, meldt persbureau ANP. Zo wordt er op financiële markten gehoopt dat de rente in de Verenigde Staten zal dalen. Daarmee wordt de positie van de dollar zwakker, waardoor goud goedkoper is voor handelaren met een andere valuta. Als gevolg stijgt de vraag naar goud en zoals dat gaat volgens de wet van vraag en aanbod: hoe meer vraag, hoe hoger de prijs.

Ook internationale onrust – zoals de strijd tussen Israël en Hamas en de oorlog in Oekraïne – maakt dat beleggers op zoek gaan naar investeringen die worden gezien als veilig. Zoals, je raadt het al: goud.

