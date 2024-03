Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas over neppornofilmpjes: ‘Voelt als digitale verkrachting’

BBB-leider Caroline van der Plas sluit zich aan bij de aangifte die vrouwen gaan doen van wie neppornofilmpjes online staan. Dat zei ze gisteravond in een interview in talkshow Humberto.

Het Algemeen Dagblad kwam gisteren met het nieuws dat tientallen vrouwelijke BN’ers in dit soort deepfakeporno te zien zijn. Het maken en verspreiden van dit soort deepfakevideo’s is strafbaar.

Caroline van der Plas over neppornofilmpjes

„Het is verschrikkelijk”, stelde Van der Plas in Humberto. „Het voelt als een digitale verkrachting. Ik snap niet waarom mensen dit doen.” De politica vindt het vooral heel vervelend voor haar familie dat er dit soort filmpjes van haar rondzwerven op het internet: „Ik heb twee zoons en een moeder, die worden er ook op aangesproken. Die schrikken zich kapot. Mijn moeder is 85, die schrikt zich te pletter.” De BBB-leider zei in het gesprek niet wanneer de aangifte wordt gedaan.

In dezelfde talkshow zat presentatrice Sylvana IJsselmuiden aan tafel, die ook slachtoffer werd. „Ik vind het echt niet oké dat dit gebeurt”, zei ze. „Ik vind het verschrikkelijk om mezelf te moeten gaan bewijzen tegenover mijn opa en vader. Ik zou het verschrikkelijk vinden als zij dit zien.”

Volgens IJsselmuiden gaan de video’s van kwaad tot erger. „Ik heb het proces een beetje gevolgd. Van de eerste paar video’s zou ik bij wijze van spreken aangifte kunnen doen hoe slecht het is. Twee jaar geleden heb ik een filmpje gezien dat ik nog een beetje grappig vond. Maar het wordt steeds realistischer.” Ze maakt zich vooral zorgen over jongere meisjes. „De technologie wordt zo extreem getriggerd hierin. Wat als het bij mijn nichtje in haar puberteit gebeurt?”

Olcay Gulsen, Hélène Hendriks en CDA-kamerleden doen ook aangifte

Ook Olcay Gulsen en Hélène Hendriks zeiden gisteren in talkshows dat ze aangifte gaan doen. „Ik was achter de schermen al bezig met aangifte”, vertelde Hendriks in Vandaag Inside. „Maar ik ben er wel sceptisch over. Minister Dilan Yeşilgöz zegt: meld het. Maar ik denk: we hebben al zoveel strafzaken en aangiftes op de stapel. Ik heb het gevoel dat er uiteindelijk vrij weinig gebeurt.”

In Sophie & Jeroen zei Olcay Gulsen dat zij aangifte ging doen, om het „sociale en maatschappelijke belang om het onderwerp hoger op de agenda te krijgen”. In tegenstelling tot Gulsen heeft Hendriks ‘haar’ filmpjes wel bekeken. „Ze hebben me op een heel goed lichaam gezet”, grapte ze.

Ze vervolgde op serieuze toon: „Ik maak er natuurlijk geintjes over, maar het is schandalig”, stelde ze. „Het is heel slecht. En het is ook echt fake, dat zie je als je kijkt.”

Op X meldt CDA-leider Henri Bontenbal dat de CDA-Kamerleden Inge van Dijk en Eline Vedder ook slachtoffer zijn geworden van neppornofilmpjes en zegt dat er aangifte zal worden gedaan.



Ik hoop dat andere vrouwen die slachtoffer worden van dit zieke gedrag dat ook doen, zodat we er samen voor zorgen dat we niet normaal maken wat niet normaal is. 2/2 — Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) March 19, 2024

