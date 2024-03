Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaby Blaaser in Who’s That Girl over worsteling met anorexia: ‘Je raakt verslaafd’

Televisiegezicht Gaby Blaaser onthult in Who’s That Girl dat ze worstelde met een eetstoornis. Toen ze op televisie met de jeugdserie Spangas verscheen, had de actrice anorexia.

In Who’s That Girl vertellen bekende Nederlandse vrouwen over hun leven. Ook influencer en televisiegezicht Gaby Blaaser doet haar verhaal. Ze vertelt over haar jeugd, haar ‘vriendje’ Jim Bakkum en haar worsteling met haar eetstoornis.

Gaby Blaaser in Who’s That Girl

Ook haar zoektocht naar haar overgrootopa komt aan bod. Hij werd in de Tweede Wereldoorlog als joodse man vermoord. Samen met haar vader bezoekt ze kamp concentratiekamp Mauthausen, waar haar overgrootopa omkwam.

Blaaser vertelt dat ze op straat gecast werd om in de videoclip van Jim Bakkum te spelen. En tijdens de opnames werden ze verliefd. Maar het televisiegezicht legt uit dat het niet altijd leuk was om het vriendinnetje van Jim Bakkum te zijn. Ze werd uitgescholden door zijn fans en kreeg veel haat en nijd over zich heen, waar ze erg onzeker van werd.

Worstelen met anorexia

Haar lichaam veranderde van een meisjeslichaam naar een vrouwenlichaam. „Van een beetje afvallen, werd dat anorexia. Je valt af en dat gaat steeds beter en sneller. En daar raak je aan verslaafd. En ineens wordt eten je vijand.”

Haar moeder vertelt haar in die tijd dat als ze echt kiest om zichzelf uit te hongeren, dat haar eigen keuze is. Volgens Blaaser had het heel anders met haar kunnen aflopen. „Ik had hier niet kunnen zitten. Want het was redelijk erg.”

Spangas

Bakkum zag dat zijn toenmalige vriendin achteruit ging. „Ik weet nog dat ik naar het strand met haar ging en toen zag ik haar in bikini. En kon ik letterlijk haar ribben tellen op haar rug.” Blaaser vertelde haar vriendje niet over haar eetstoornis. Ze waren jong en groeiden uit elkaar, vertelt legt ze uit.

Uiteindelijk komt Blaaser bij de jeugdserie Spangas terecht. Toen ze daarmee begon, worstelde ze nog met anorexia. En daarover nam Blaaser één van haar tegenspelers in vertrouwen. Hij stapte naar de producent. „Toen werd ik op het matje geroepen.” Blaaser kreeg te horen dat ze beter moest worden en anders uit de serie zou verdwijnen. Mede omdat ze een voorbeeld was voor een jong kijkerspubliek. „Dat was voor mij een eye opener. Dat ik wist dat ik hulp moest zoeken, omdat anders mijn droom in duigen viel. We kunnen zeggen dat Spangas mijn leven heeft gered.”

