Vandaag Inside over reactie Wijnaldum op misstanden in Saudi-Arabië: ‘Een notoire domoor’

Georgino Wijnaldum heeft afgelopen zomer vriend en vijand verbaasd met zijn transfer naar Saudi-Arabië. Als verslaggever Noa Vahle hem tijdens zijn rentree bij Oranje confronteert met de mensenrechten in dat land, reageert hij daar op een manier op die veel verontwaardiging aan de Vandaag Inside-tafel oproept.

De 33-jarige Wijnaldum meldde zich afgelopen week voor het eerst zijn overstap naar Al Ettifaq weer bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman wil de trainingen en oefenduels met Schotland en Duitsland benutten om te bekijken of hij nog van waarde kan zijn op het EK.

Hélène Hendriks: ‘Slaat helemaal nergens op’

Tafelgast Hélène Hendriks krijgt de vraag voorgeschoteld of ze denkt dat die rentree van Wijnaldum bij het Nederlands Elftal een succes wordt. „Ik mag hopen dat dat wél een succes wordt, want zijn rentree voor de camera van niet zo’n groot succes”, antwoordt ze, doelend op het interview van Wijnaldum met Noa Vahle, waarin de middenvelder gevraagd werd naar zijn keuze voor Saudi-Arabië na een eerdere boycot van Vandaag Inside.

„Hij neemt mensen de maat waarvan hij vindt dat ze racistisch zijn of discrimineren. Daar is hij altijd heel duidelijk over, maar dan gaat hij wel voetballen in Saudi-Arabië. Dan wordt hij gevraagd naar de misstanden qua mensenrechten en zegt hij: ‘Ik heb het nooit gezien.’ Dan denk ik: daar had je iets langer over na kunnen denken, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.”

Interview Noa Vahle en Georgino Wijnaldum

Een stukje uit het fragment met Vahle en Wijnaldum is te zien. De jonge verslaggever zegt daarin dat het „best wel scheef voelt” dat Wijnaldum naar een land gaat waar de mensenrechten worden geschonden, terwijl hij maatschappelijk betrokken is en twee jaar niet tegen Vandaag Inside heeft gepraat.

Hierop zegt Wijnaldum: „Nu is het bijvoorbeeld zo dat als je iets over racisme zegt, dan moet je ook dit doen en dat doen. Als je het over mensenrechten hebt: in Nederland heb je ook toeslagenaffaire. Ik heb niemand daar in een programma horen zeggen tegen jongens uit Nederland dat ze niet in de Nederlandse competitie mogen spelen, dus als je zo gaat kijken.”

‘Zo dom’

Hendriks herhaalt dat hij hier langer over na had moeten denken. „Zo dom”, vindt ook René van der Gijp. „Structureel en stelselmatig schenden van mensenrechten vergelijkt hij dus met dit”, zegt Hendriks. „Daar worden homo’s opgehangen”, mengt Derksen zich in het gesprek. Hendriks: „Dan denk ik: er zal toch iemand wel met hem gesproken hebben? Je wist dat deze vraag zou komen. Dit vind ik erg, maar wat ik ook erg vind ook dat hij zegt dat hij er niets van merkt in Saudi-Arabië.”

„Voor mij zijn de leefomstandigheden tot nu toe heel goed”, zei Wijnaldum inderdaad tegen de camera’s. „Het is heel goed bevallen. Ik heb vrij weinig of eigenlijk niets gezien van wat er gebeurt. Ik denk dat het voor mensen makkelijker is om te beoordelen als ze daar zelf naartoe gaan en te zien hoe het werkelijk is. Elke land heeft zijn goede en slechte dingen. Dat hebben we in Nederland ook, dus dat heeft Saudi-Arabië ongetwijfeld ook.”

Hendriks vindt argument zwak

„Zijn eerste argument is natuurlijk al vrij zwak”, zegt Hendriks. Wilfred Genee denkt dat de voetballer beter had kunnen zeggen dat hij er geen antwoord op wil geven, want dit is „heel pijnlijk”. „Als deze man even de site aanklikt van Amnesty International”, moppert Derksen. „Dan ziet hij precies wat er in dat land gebeurt.”

Hendriks denkt dat Wijnaldum zich niet bewust is van de situatie in het land. „Alle mensen die zeggen dat het daar fantastisch is, die hebben rijke omstandigheden of wonen in een compound. Die worden daar helemaal niet mee geconfronteerd. Hij is een held daar, het is een voetballer, heeft veel geld. Hij kan lekker overal naartoe. Ik vind het heel zwak.” „Hij komt als een notoire domoor over nu”, sneert Derksen nog.

