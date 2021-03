Wijnaldum haalt fel uit na na ‘foute’ vraag over Qatar en racisme

Georginio Wijnaldum heeft tijdens de persconferentie rond het Nederlands Elftal fel uitgehaald naar ESPN-verslaggever Pascal Kamperman. In de ogen van de reserve-aanvoerder van Oranje vergeleek Kamperman racisme met de wantoestanden in Qatar. „Dit is heel fout wat je nu doet.”

Het Nederlands Elftal is samengekomen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Frank de Boer en Georginio Wijnaldum schoven aan tijdens de persconferentie, waar ook het WK in Qatar ter sprake kwam.

Wijnaldum fel richting ESPN-verslaggever Kamperman

Uit een onderzoek van The Guardian bleek vorige maand dat er zeker 6.500 arbeidsmigranten in Qatar zijn overleden tijdens de bouw van de stadions voor het WK voetbal in 2022. De druk op voetbalbonden en voetballers om een statement of boycot te maken wordt steeds groter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kamperman vroeg het Wijnaldum op de man af. Daarbij refereerde de verslaggever aan het feit dat Wijnaldum tijdens de rel rond racisme in Nederland zei dat van het veld stappen een optie was. Waarna de verslaggever vroeg of spelers van het Nederlands Elftal dat ook zouden kunnen doen tijdens het WK 2022 in Qatar.

‘Racisme kun je niet vergelijken met Qatar’

Wijnaldum gaf aanvankelijk netjes antwoord op de vraag, maar realiseerde zich tijdens het interview dat hem iets dwars zat. „Mag ik nog wat zeggen?”, zei de reserve-aanvoerder van het Nederlands Elftal vlak voor het einde van de persconferentie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor de volledigheid hier de vraag van @PascalKamperman aan @GWijnaldum waar laatstgenoemde later dus nog eens op terugkwam. #oranje #wijnaldum pic.twitter.com/rbnCr8NNFY — Jordi Beeksma (@jordibeeksma) March 23, 2021

„Ik heb nagedacht over jouw vraag over racisme en Qatar. Maar begrijp je eigenlijk wel wat je doet? Om racisme te vergelijken met Qatar? Eigenlijk zeg je: als iemand racistisch is naar een bruin persoon, mag je niet voor jezelf opkomen, want je gaat voetballen in Qatar. Dat is heel fout wat je doet”, aldus de geagiteerde Wijnaldum. „Racisme en Qatar kun je niet met elkaar vergelijken”, vervolgt de ervaren international. „Ik vind het raar. Het racisme-verhaal is heel moeilijk.” ESPN heeft nog geen reactie gegeven.