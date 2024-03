Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders: ‘Ik zal ooit premier worden’

„Ik zal nog een keer minister-president worden”, zei PVV-leider Geert Wilders in het debat over de afgelopen fase van de formatie. „Niet vandaag, niet morgen, maar ik zal het worden met de steun van u, al die miljoenen mensen thuis, die ook in de toekomst de PVV nog groter zullen maken.”

De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB hebben afgesproken om straks onder een nieuw kabinet in de Tweede Kamer te blijven. „Natuurlijk was ik liever minister-president geworden”, herhaalde Wilders. „Mag het, als leider van de partij die met afstand de grootste is geworden. Maar mijn liefde voor dit land is groter dan mijn eigen positie.”

Voor Stephan van Baarle (DENK) klonk Wilders’ belofte dat hij premier zal worden eerder „als een dreigement”. Hij mist zelfreflectie bij Wilders en riep op „uit zijn slachtofferrol te komen.” Mirjam Bikker (CU) wilde weten hoe Wilders zich gaat verhouden tot een nieuwe premier en in hoeverre hij bereid is een kabinet te steunen dat andere keuzes maakt dan de PVV zou willen. „Dat ligt net een slagje anders”, reageerde Wilders. Volgens hem bepalen de vier partijen de kaders waarbinnen de bewindslieden beleid mogen maken. Als voorbeeld zei hij: „Het mogen geen afspraken zijn die leiden tot meer migranten.”

Laurens Dassen (Volt) vindt dat Wilders andere partijen ervoor de schuld geeft dat hij geen premier wordt. „Bent u in staat verantwoordelijkheid te nemen?” Wilders vond van wel. Hij noemde zijn belofte om in de Kamer te blijven „het ultieme bewijs dat ik de verantwoordelijkheid neem, want ik betaal er het grootste politieke offer voor”.

ANP

Reacties