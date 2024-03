Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik verdien 100.000 euro per jaar’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 55-jarige Jozef, die onlangs een flinke bonus heeft ontvangen.

Naam: Jozef

Beroep: senior accountmanager

Woonsituatie: koopwoning met gezin

Bruto maandsalaris: 7700 euro vast, daarnaast variabel inkomen tot 25 procent van het bruto jaarinkomen en extra bonussen

„Ik verdien een mooi salaris en de bonussen zijn aantrekkelijk. Sinds twee jaar werk ik voor een Amerikaans bedrijf en daar kennen ze nogal een bonus- en prestatiecultuur. Ik heb net een groot project verkocht en dat is dusdanig groot dat het buiten het reguliere variabel inkomen valt. Daarover kreeg ik een grote extra bonus. Daarvan gaat wel de helft naar de Belastingdienst, maar dan blijft er alsnog een mooi bedrag over”, vertelt Jozef. Het exacte bedrag van de bonus wil hij hier niet delen, om te voorkomen dat hij collega’s in verlegenheid brengt.

„Alles gaat naar de en/of rekening voor het gezin. Als ik zo’n bonus krijg, dan hoef ik dat niet direct uit te geven. Dit jaar gaan we met het gezin wat verder op vakantie naar Azië, dat kan hierdoor wel allemaal.”

Wordt er binnen het gezin over geld gesproken?

„Ik heb twee kinderen van 14 en 15 en een bonusdochter van 26 jaar. Ze vinden geld natuurlijk rete interessant en ze vragen ook wel wat wij verdienen. Dan zeg ik meestal dat ik vind dat ik goed verdien en dat weten ze ook wel. We kunnen op wintersport, op zomervakantie. Ik probeer hen bij te brengen dat geld belangrijk en leuk is, maar niet het allerbelangrijkste.”

„Soms denken ze wel wat makkelijk over geld: ‘Papa koopt wel even dit of dat’. De jongste twee wonen nog thuis en hebben allebei een e-bike, daar was er dan laatst één van gesloten omdat ze met haar hoofd in de wolken zat en haar fiets niet op slot had gezet. Soms vraag ik me weleens of of ze daar ook zo mee om zouden gaan als ze het zelf zouden betalen. Waarschijnlijk doen ze dan minder gemakkelijk. Zelf heb ik op een moment rock bottom low gezeten, dan word je toch voorzichtiger en leer je wat de waarde van geld is.

Wat kinderen nu zien met allerlei influencers met Lamborghini’s, die overal op vakantie gaan, dat is niet de realiteit. Dan vraag ik me weleens af of ze in de gaten hebben wat dat allemaal kost.”

Hoe zag die financieel slechte periode eruit?

„Ik had besloten om voor mijzelf te gaan werken, inmiddels zo’n 23 jaar geleden. Ik startte een bedrijf in de in- en verkoop van antiek en curiosa. Dan ging ik met een oude auto en aanhanger naar België en Frankrijk en zocht ik daar mooie spullen. Maar ik maakte een potje van de administratie en stak mijn kop in het zand.

De stapel blauwe brieven werd steeds groter, uiteindelijk werd er beslaglegging opgelegd en belandde ik in de schuldsanering. Dat was heel confronterend en natuurlijk helemaal niet leuk. Het ging uiteindelijk om een schuld van zo’n 25.000 euro.”

„Ik heb drie jaar in de sanering gezeten, waar één jaar aan vooraf ging voordat ik in de schuldsanering terecht kon. Tot op de laatste euro heb ik alles terugbetaald in die jaren. Je levert alles in. Mijn vader had mij best kunnen helpen, maar heeft dat expres niet gedaan. Wel met aandacht en hulp op andere manieren, maar niet met geld.

Uiteindelijk heb ik dus alles terugbetaald en heb ik van die periode geleerd, maar ik ben in die tijd flink tegen de muur opgelopen. Achteraf ben ik trots dat ik alles en iedereen heb terugbetaald.”

Waarom wilde je ondernemen?

„Ik zag vrienden om mij heen ondernemen en ik had een romantisch beeld van eigen baas zijn. Ik dacht veel geld te kunnen verdienen. Ik was al accountmanager en zat in een keurslijf van een baan die me niet zo boeide. Ik wilde van mijn hobby mijn werk maken, maar het bleef een beetje bij een hobby. Ik reserveerde geen btw en maakte er een potje van.”

Nu werk je weer voor een baas. Hoe bevalt dat?

„Ik heb het geluk dat ik een baan heb waarbij ik veel buiten ben en veel vrijheid heb. Ik ga naar klanten toe, kan thuis werken, op kantoor. Er hijgt geen leidinggevende in mijn nek. Er is veel vrijheid, maar tegelijkertijd is het ook een Amerikaans bedrijf waar ik allerlei e-learnings moet doen.

Soms is het stressvol met allerlei deadlines en targets. Het gaat heel goed, maar toch zit je altijd met de vraag: haal ik het wel of niet? Ik ben nu 55 jaar, ik denk niet dat ik dit nog 13 jaar kan doen. Voor nu is het geld nog een grote drijfveer. Dit salaris verdien je niet zomaar met een makkelijk baantje. We hebben het nu financieel goed en hebben geen geldzorgen voor het gezin. Dat is voor mij de grote winst. Het is een algeheel gevoel van comfort en dat geeft rust.”

Hoe belangrijk vind je het om een buffer achter de hand te hebben?

„Belangrijk. Ik heb een privébuffer uit de erfenis van mijn vader. Ik heb het gevoel dat, als ik zou willen, ik daar bij wijze van spreken een grote sportauto van zou kunnen kopen. Daarnaast beleg ik wat. Sinds de periode in de schuldsanering heb ik afgezworen dat dat mij ooit nog overkomt. En dat hoeft nu ook niet meer. Tot 9 jaar geleden woonden we met het gezin in een ander huis en hebben we onze huidige woning erbij gekocht. Het oude huis hebben we de afgelopen 8 jaar goed verhuurd. Uiteindelijk hebben we dat toch verkocht met een grote overwaarde. Dat gaat om meerdere tonnen, dat geeft een lekker gevoel.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Niet gelukkiger, maar als het er zo bijkomt zonder dat ik daar iets voor hoef te doen, dan is het altijd welkom. Maar ik zou er niet gelukkiger van worden, omdat ik denk dat we het al heel goed hebben.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, over het algemeen wel. Geld an sich heeft geen waarde, het gaat erom wat je ermee doet. Ik maak mezelf en de kinderen wijs dat het gaat om belevenissen en herinneringen. Je kunt op een gegeven moment wel een derde of vierde auto kopen, maar dat wordt niet leuker dan de eerste auto. Een leuke vakantie of activiteit, dat heeft waarde en daar heb je geld voor nodig.

Daarnaast geef ik af en toe ook wel aan goede doelen. En toen mijn vader overleed hadden we een inboedel over, daarvan hebben we een deel verkocht, maar ook veel weggegeven aan mensen die het konden gebruiken.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee, geld maakt niet gelukkig. Ik heb zelfs gemerkt dat heel veel geld, bijvoorbeeld een paar ton, ook kan leiden tot extra zorgen. Moet ik daar dan iets mee? Moet ik het beleggen? Vreet de inflatie het geld op? In die zin kan geld ook een zorg zijn.”

