Jim Bakkum slaapt niet naast Bettina Holwerda vanwege zijn geluiden: ‘Hele bed heen en weer’

Bettina Holwerda en haar partner Jim Bakkum slapen even niet meer in hetzelfde bed, ook al wonen ze samen en zijn ze getrouwd. Die onthulling deed de musicalactrice op de radio, tot verbazing van de rest van de studio. „Wij slapen nu apart van elkaar.”

Hebben zij en Jim Bakkum, die al ruim 12,5 jaar met elkaar getrouwd zijn, misschien relatieproblemen? Nee, nee, daar heeft het niets mee te maken. Het apart van elkaar slapen is vanwege een hele andere reden, zegt ze. Het komt door het geluid dat Jim Bakkum ‘s nachts maakt.

„Dat kan écht niet”, zei ze over zijn geluiden in radioprogramma De Wild in de Middag, waarin zij een van de sidekicks is van Ruud de Wild. Vooral het geluid van een hoestende Jim Bakkum irriteert haar mateloos, al wil ze dat zelf niet zo zeggen. „Het is geen irritatie, het is gewoon niet slapen. Het hele bed gaat heen en weer.”

Bettina Holwerda eerlijk: ‘Jim slaapt op zolder tussen de wasrekken’

„Ik wilde hier een beetje toetsen bij jullie hoe jullie er tegenover staan om binnen een relatie aparte slaapruimtes te hebben”, vroeg musicalactrice Bettina Holwerda tijdens de radiouitzending aan Ruud de Wild. „Ik zat The Crown te kijken en toen zag ik dat daar de koningin en prins allebei een andere slaapkamer hadden.”

„Toen dacht ik, zullen mensen dat überhaupt hebben?”, vroeg ze zich hardop af. Ruud de Wild maakte er een grapje van: „Ik doe dat al een half jaar. Maar ik heb ook geen relatie natuurlijk”, zei hij. Vorig jaar ging het uit tussen hem en Olcay Gulsen.

Daarna vertelde een eerlijke Holwerda dat zij en haar partner Jim Bakkum óók twee aparte slaapruimtes hebben. „Wat? Nu? Volledig?”, riepen Ruud de Wild en sidekick Gijs Hakkert hun verbazing uit. „Jim slaapt tussen de boeken en de wasrekken op zolder”, vertelde Holwerda.

‘Daar kun je toch niet naast liggen?’

Dat moest ze toch even ophelderen, vonden de twee anderen. „Nou, die hoest van hem en dat hoesten, dat kan gewoon niet naast mij. Daar kan je toch niet naast liggen?”, zei ze. Maar dat vonden Ruud de Wild en Gijs Hakkert wel een beetje vreemd. ,,Ik leg mij daar dan bij neer, wij hebben nog nooit apart geslapen”, zei die laatste over zijn relatie.

Ze vonden dat Holwerda haar partner Jim Bakkum juist moet verzorgen als hij hoest, in plaats van apart van hem liggen. „Oh, ik ben weer de gekke koekwaus hier die weer helemaal gek wordt”, zei Holwerda. „Ik ben ook lief voor hem. Maar ik merk weinig draagvlak in deze ruimte.” Ruud de Wild: „Ja, dat vind ik ook, het valt helemaal dood.”

Jim Bakkum hoest ‘heel hard’: ‘Het hele bed gaan heen en weer’

Later in de uitzending komen ze nog eens terug op de ontboezeming van Bettina Holwerda. Hoe Jim Bakkum hoest? Dat willen veel mensen weten. „Nou, heel hard. Het hele bed gaat heen en weer. Kijk, hij is bijna twee meter. Dat is gewoon niet een klein hoestje waardoor je denkt: oh, ik slaap weer even verder.”

Daarom heeft zij hem ‘in overleg en met lichte dwang’ het bed uitgebonjourd. „De één hoest, de ander snurkt, de kunst is om je daar niet aan te irriteren”, leest de sidekick een reactie van een luisteraar voor.

„Het is geen irritatie, het is gewoon niet slapen”, zegt ze nog, terwijl ze erbij vertelt dat ze misofonie (haat tegen geluid) heeft. „Wij kunnen geen mensengeluiden, of iets, aan. Ademen, piep in de neus, alles. Dus hoesten al helemaal niet.”

Op haar eigen Instagramkanaal gaat Bettina Holwerda er nog even op in: „Beter los van elkaar goed uitgerust zijn, dan bij elkaar wakker liggen en chagrijnig worden, toch?”

