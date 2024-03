Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baby’s krijgen nog te vaak onnodig antibiotica: ‘Later kans op astma, eczeem en obesitas’

Duizenden baby’s krijgen kennelijk onnodig antibiotica. En dat is kwalijk, want het onnodige gebruik van zulke medicijnen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van het kindje. Bijvoorbeeld met een verhoogd risico op astma en eczeem.

Cijfers laten zien dat 3 tot 5 procent van de Nederlandse baby’s antibiotica krijgt. Tegelijkertijd blijkt dat slechts bij 0,05 procent daadwerkelijk een bacteriële infectie wordt aangetoond.

Onnodig antibiotica bij baby’s

Kinderarts Gerdien Stamper dook in de materie en concludeerde dat 2500 tot 5000 kinderen onnodig antibiotica krijgen. En daar kleven een aantal vervelende gevolgen aan, schrijft De Telegraaf.

Volgens Stamper wordt de baby bij het toedienen van een antibiotica voor een infectie vaak gescheiden van het gezin. „Soms mag de moeder blijven, maar dat is nog niet overal zo. Dit geeft veel stress en onzekerheid in het gezin.”

Verhoogde kans op astma, eczeem en obesitas

Ze legt ook uit dat antibiotica wel de bacterie en infectie bestrijdt, maar tegelijkertijd ook goede bacteriën aantast. „Juist in de eerste weken van iemands leven wordt de bacteriële samenstelling in de darmen ontwikkeld. Dat verstoor je met antibiotica. Hierdoor heeft iemand in zijn latere leven verhoogde kans op bijvoorbeeld astma, eczeem en obesitas.” En daarnaast kunnen mensen resistent worden voor antibiotica.

Stamper doet samen met andere artsen onderzoek naar het antibioticagebruik en wil dit verminderen. „We hebben al verschillende onderzoeken gedaan die een positieve bijdrage kunnen leveren op het antibioticagebruik. Zo heeft een collega een sepsis-calculator ontwikkeld: door allerlei gegevens van moeder en baby in te voeren ontstaat een risicoprofiel en is de kans op een infectie te berekenen. Hierdoor hoeven we in 30 tot 40 procent van de gevallen niet te starten met antibiotica.”

Onderzoek om antibioticagebruik te verminderen

Maar de arts onderzoekt ook antibiotica in drankvorm, die ouders thuis kunnen geven. „Dat scheelt ook kostbare ligdagen in het ziekenhuis, waardoor er weer een bedje beschikbaar is voor een kind die het harder nodig heeft.”

Want naast dat die baby’s die onnodig antibiotica krijgen gezondheidsrisico’s lopen, kosten deze behandelingen ook tijd en geld. Stamper maakt een rekensommetje met de antibiotica in drankvorm. „In de regio Rijnmond hebben we nu 1500 opnamedagen per jaar bij pasgeborenen. Dat worden dan 750 dagen minder, à 500 tot 1000 euro per dag Dus je bespaart al gauw een half miljoen per jaar. Kun je nagaan als dat landelijk wordt toegepast.”

Het onderzoeksteam kreeg ruimt twee ton subsidie om het antibioticagebruik bij pasgeborenen terug te dringen. Stamper gaat ervan uit dat de nieuwe werkwijzen eind dit jaar in de deelnemende ziekenhuizen in de regio Rijnmond ingevoerd zijn. „En we hopen dat over een jaar of twee de implementatie in de rest van de Nederlandse ziekenhuizen is doorgevoerd.”

