Man huurt kamer op cruiseschip: ‘Goedkoper dan huis’

Een betaalbare woning vinden is voor veel mensen een flinke opgave. Niet voor niets dus dat mensen steeds vaker zoeken naar alternatieve manieren van wonen. De Amerikaanse Austin Wells kwam onlangs op een wel heel bijzonder alternatief. Hij heeft namelijk een kamer op een cruiseschip gehuurd. Niet alleen scheelt het aanzienlijk in de kosten, hij krijgt ook nog eens de kans om de wereld over te reizen.

Zijn appartement in een flat in San Diego kostte hem maandelijks zo’n 2500 dollar per maand, terwijl een woonunit op het cruiseschip ‘slechts’ 2000 dollar per maand kost. En dus besloot de 28-jarige Wells zijn leven in San Diego gedag te zeggen en een kamer aan boord van de MV Narrative te nemen. Hij sloot een huurcontract voor twaalf jaar af.

Restaurants, zwembaden en 24 uur per dag roomservice

Voor die 2000 dollar per maand krijgt hij een studio van ruim 17 vierkante meter op het cruiseschip, met een opklapbed, een bureau en een eigen badkamer. Ook krijgt hij toegang tot twintig restaurants en cafés, een school, een bibliotheek, een bioscoop, zwembaden én 24 uur per dag roomservice.

„En ik hoef mijn dagelijkse routine niet eens echt aan te passen om de wereld te zien”, zegt Wells tegen CBNC. „Mijn werk kan vanaf het schip gewoon doorgaan. ’s Ochtends vroeg en in de avonduren kan ik werken, terwijl ik overdag de tijd heb om steden te bezoeken.”

Bovendien krijgen de bewoners van het cruiseschip de mogelijkheid om hun kamer tijdelijk te verhuren als ze er zelf niet zijn. In het geval van Wells kan dat zo’n 4500 dollar per maand opleveren.

Cruiseschip gaat in 2025 te water

Aan boord van het cruiseschip zijn 500 privékamers en appartementen, met plek voor zo’n 1000 mensen. Momenteel is het schip nog in aanbouw in Kroatië. Het is de bedoeling dat het cruiseschip in 2025 te water gaat.

