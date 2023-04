Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers vol lof over cast die in stromende regen speelt: ‘Mooiste Passion sinds jaren’

In de stromende regen in Harlingen speelde de cast van The Passion gisteravond de sterren van de hemel. Althans, dat vinden veel kijkers.

Het was alweer de dertiende editie van het KRO-NCRV-programma over het lijdensverhaal van Jezus Christus. Het paasspektakel streek dit jaar neer in de Friese havenstad Harlingen, waar de regen tijdens de vertellingen van het paasverhaal met bakken uit de lucht viel. Maar dat mocht de pret niet drukken. Kijkers waren reuze enthousiast en het was sowieso al een heugelijk moment: er mocht namelijk voor het eerst sinds de coronacrisis weer publiek aanwezig bij zijn.

Ruim 2,4 miljoen mensen kropen voor de buis voor de uitzending op NPO 1. Het was was daarmee het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De show werd beter bekeken dan vorig jaar, toen stemden gemiddeld ruim 2,2 miljoen mensen op Witte Donderdag hun televisie af op The Passion. De best bekeken editie van het programma dateert uit 2015, toen keken er ruim 3,5 miljoen mensen.

Wie speelde wie in The Passion?

De rol die iedereen wil in The Passion is natuurlijk Jezus en hij werd dit jaar vertolkt door Sinan Eroglu. Aan hem was de zware taak om Soy Kroon, die vorig jaar diepe indruk maakte als Jezus, op te volgen. Metro sprak Eroglu kort voor de ‘grote dag’. Hij vertelde aan deze site onder andere hoe trots hij is dat hij de eerste Jezus van Turkse komaf is. Op de vraag hoe hij van plan was om Jezus over te brengen: „Ik kan me goed vinden in bepaalde karaktereigenschappen die de figuur Jezus heeft. Met name dat hij anderen respecteert, zonder te oordelen. Dat wil ik ook overbrengen, laten zien dat je geen vooroordelen over mensen moet hebben.”

De andere hoofdrollen waren voor Marlijn Weerdenburg (Maria) en Buddy Vedder (Judas). Ferdi Stofmeel en Bertrie Wierenga stapten in de schoenen van Petrus en Maria Magdalena en Thomas van Luyn was dit jaar de verteller. Enkele bekende Nederlanders maakten als verrassing hun opwachting. Onder anderen zanger John de Bever, zijn partner Kees Stevens, goochelaar Steven Kazàn, fotograaf William Rutten, oud-schaatser Michel Mulder en politicus Gert-Jan Segers beklommen het podium.

Louisa Janssen onthulde zich als Barabas, de gevangene die in plaats van Jezus wordt vrijgelaten. De realityster had gisteren via social media alvast een tipje van de sluiter opgelicht over haar rol. Ze treedt in de voetsporen van onder anderen zangeres Famke Louise en oud-wielrenner Thomas Dekker.

Traditiegetrouw werden bekende nummers van nationale en internationale artiesten verwerkt in de Nederlandstalige voorstelling. Onder meer nummers van Frank Boeijen, Antoon, Nothing But Thieves, S10, Nielson en Phill Collins kwamen met een The Passion-remake voorbij.

Reacties van kijkers

Op een enkele negatieveling („een jaarlijks gedrocht”) na, zijn de reacties op deze editie van de The Passion louter positief. Vooral Weerdenburg en Vedder (oftewel: Maria en Judas) vallen goed in de smaak bij kijkers. „Een van de beste Maria’s ooit in de historie van The Passion” en „de ster van de avond”, wordt er over Weerdenburg gezegd. Vedders zangkunsten worden de hemel in geprezen. Ook beviel het kijkers dat hij de rol in een nieuw jasje stak: „Judas voelt als een gepikeerde minnaar die terugslaat. Ook weleens verfrissend.” Tot slot was er nog een beetje extra respect vanwege de weersomstandigheden waarin de cast moest spelen. „De lijdensweg is dit jaar wel héél heftig.”



Dit was echt de mooiste #thepassion sinds jaren. Absoluut een groot compliment waard. #Genoten — Mora Apprez (@Mora_Apprez) April 6, 2023



Heeft iemand alsjeblieft een paraplu voor Marlijn? De lijdensweg is dit jaar wel héél heftig. #ThePassion pic.twitter.com/cvlnJVAW5m — Tim Schaap (@timmieschaap) April 6, 2023



3 uur bij de kapper en make-up Harlingse regenbui: “ hold my beer “ 😉#thepassion #tp23 pic.twitter.com/giWmZCOCMA — Starbuck (@starbuck68) April 6, 2023

Je kunt The Passion terugkijken via NPO Start.