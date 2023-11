Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw onderzoek: 40.000 kankergevallen per jaar kunnen voorkomen worden door andere levensstijl

Door een ongezonde levensstijl krijgt een aanzienlijk deel van de Nederlanders jaarlijks de diagnose kanker. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van TNO in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Roken is met afstand de grootste boosboener.

Het stimuleren van een andere levensstijl kan een behoorlijk effect hebben op het terugdringen van kanker, laat het onderzoek van TNO zien. 40.000 mensen per jaar zou kanker bespaard kunnen blijven, als ze er gezondere gewoontes op nahielden.

Vooral roken boosdoener

Onlangs bleek nog dat het aantal gevallen mond- en keelkanker, veroorzaakt door HPV, toeneemt, maar dat het verband bij veel mensen onbekend is. Toch is van alle kankerdiagnoses roken veruit de grootste veroorzaker van kanker, blijkt uit het onderzoek van het KWF. Ruim 19.000 gevallen worden jaarlijks veroorzaakt door roken. Dat is zestien procent van alle kankergevallen. Andere veroorzakers die veel slachtoffers maken zijn blootstelling aan de zon (vijf procent van de jaarlijkse kankerdiagnoses) en ongezonde voeding, zoals te weinig fruit, groente en voedingsvezels en te veel bewerkt vlees (ook vijf procent).

Naast het in kaart brengen van de invloed van leefstijl op kanker, keken de onderzoekers onder andere naar de invloed van de leefomgevingsfactoren, zoals fijnstof. Ook dat veroorzaakt acht procent van de jaarlijkse kankergevallen.

‘Invloed op derde van alle kanker’

„Deze studie laat zien dat we op een derde van alle kanker invloed hebben”, constateert Carla van Gils, directeur van het KWF. „Een aanzienlijk deel. Als we deze resultaten serieus nemen en de risicofactoren effectief aanpakken met gericht preventiebeleid, kan dat op jaarbasis tot 40.000 kankerdiagnoses schelen.”

De grootste gezondheidswinst op het gebied van kanker kan behaald worden door tabak te ontmoedigen, stelt het KWF. „De cijfers laten dat duidelijk zien. Als we allemaal stoppen met roken, scheelt dat 16 procent van alle kanker. Dat zet echt zoden aan de dijk”, aldus Van Gils. Naast het ontmoedigen, moet de roken op zich voorkomen worden, stelt ze. „Recente cijfers lieten zien dat 1 op de 5 jongeren het afgelopen jaar heeft gevapet, bijna een derde sigaretten heeft gerookt en dat een groot deel zelfs beide doet. Dit baart ons zorgen.”

Volgens het KWF moet via campagnes en maatregelen ingezet worden op het stimuleren van een gezonde levensstijl.

Reacties