Op1 test Frans Timmermans: hoe grote fan is hij van Taylor Swift?

Wat voor invloed heeft muziek op politiek? Daar buigt talkshow Op1 zich over. Zo wordt er uitgebreid gekeken naar Taylor Swift en haar invloed op de Amerikaanse politiek. Hoe zit dat en zal Frans Timmermans slagen voor de ‘Swiftie-quiz’?

PvdA/GL-leider Frans Timmermans sprak gisteravond in Op1 niet alleen zijn waardering uit voor Taylor Swift, maar ook voor Beyoncé.

Belangrijke rol bij verkiezingen

„Zeker de grote sterren spelen een hele belangrijke rol bij de Amerikaanse verkiezingen. Ook nu weer”, klinkt het in Op1. „Het zou zomaar kunnen zijn dat Taylor Swift, zeer populair en anti-Trump, een doorslaggevende betekenis zou kunnen krijgen bij de komende verkiezingen in november”, aldus Op1-presentator Sven Kockelmann.

Muziekjournalist Leon Verdonschot vertelt erover: „Ze is in haar muziek niet eens zo politiek uitgesproken, maar ze is wel progressief en ze heeft zich in het verleden voor democraat Joe Biden uitgesproken.” Nu overigens nog niet, maar de hoop bij Biden en de vrees bij republikein Donald Trump is dat ze het nu ook weer zal doen.

Taylor Swift en politiek

Maar wat uniek is, zegt Verdonschot, „zeker in de gepolariseerde Verenigde Staten”, is dat ze fans heeft onder zowel democraten als republikeinen. „Uit onderzoek is gebleken dat 18 procent van het stemgerechtigde deel van haar volgers blind zal stemmen op de kandidaat die zij aanraadt.”

Timmermans haalt Beyoncé aan. „Ik denk dat zij en Taylor Swift heel politiek zijn, zij mengen zich erin”, aldus de politicus. „Ze blijven niet zitten in het hokje waar ze ingestopt zijn. En in het verdeelde Amerika heeft dat een enorme impact. Ze laten men de verschillen koesteren, dat vind ik zo waardevol aan wat die twee nu aan het doen zijn.”



Frans Timmermans spreekt zich uit als Swiftie

Op sociale media heeft Timmermans zich eerder uitgesproken fan te zijn van Taylor Swift, daarmee zou hij als ‘Swiftie’ aangemerkt kunnen worden, de benaming voor haar fans. Maar kan Timmermans dat ook bewijzen? Dat laat hij in Op1 zien.

„Ja, ik ben een Swiftie op m’n oude dag.” Timmermans legt zijn waardering uit. „Ik ben altijd een muziekfan geweest. Ook voor ik de politiek in ging. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken en om door mijn kinderen opgevoed te worden met nieuwe muziek.”

Op1 quizt Timmermans

Timmermans vertelt dat hij die dag het nieuwe album van Beyoncé nog heeft geluisterd. „Ik vind het geweldig.” Zal het in Nederland ook werken als Timmermans zich uitspreekt over een artiest? Kockelmann vraagt het aan Verdonschot, maar Timmermans weet snel te antwoorden: „Wel, nee.”

Op1 zet Timmermans voor het blok met de ‘Swiftie of Swift-nie quiz’. De eerste vraag over haar drie grootste hits kan hij tot lachens toe al niet beantwoorden. De naam van haar tour, The Eras-tour, weet hij ook niet te benoemen en of hij de naam van haar vriend kent blijkt ook een lastige vraag om te beantwoorden. „Tot zover”, wordt er maar geconcludeerd.

Op1 terugkijken kan via NPO Start.

