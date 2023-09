Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jessie Jazz Vuijk is in Who’s That Girl openhartig over verlies vader en zwangerschap: ‘Een surrealistische tijd’

Jessie Jazz Vuijk was gisteravond de hoofdrolspeelster van Who’s That Girl, de VIPS-versie van Het mooiste meisje van de klas. De onderneemster was openhartig over de dood van haar vader, haar zwangerschap en de relatie met haar vriend Kaj Gorgels.

Vuijk woont samen met Gorgels op Ibiza.

Jessie Jazz Vuijk in Who’s That Girl

Ze vertelt dat ze altijd een moeilijke band met haar vader heeft gehad. „Als klein meisje heb ik me altijd heel verantwoordelijk voor hem gevoeld. Mijn vader legde zijn emoties altijd heel erg bij mij neer. Zijn verdriet, hoe gek hij nog op mijn moeder was. Dat is natuurlijk niet helemaal gezond voor een klein meisje.”

Bovendien had hij een alcoholprobleem. „Ik vind mijn vader een alcoholist. Hij vond dat zelf niet. Hij dronk gewoon heel veel. Ik weet nog een keer met paardrijden, dan dronk mijn vader zeven cola-vieux in een uur en daarna reed hij mij ook nog rond naar huis. Toen ik twaalf jaar oud was, is het echt een keer finaal misgegaan en heb ik samen met mijn moeder besloten dat het beter is als ik hem niet meer zie. Toen heb ik hem ongeveer acht jaar lang niet meer gezien. Totdat ik weer zelf contact met hem wilde opnemen.”

Jessie Jazz Vuijk en Kaj Gorgels

Vuijk ontmoette Gorgels een aantal jaar geleden door een gemeenschappelijke vriendin, Holly Brood. „Ik zei tegen haar: ‘Wow, wat een prachtige vrouw is dat’”, blikt Gorgels terug. Hij besloot de stoute schoenen aan te trekken en een gesprek aan te knopen. Ze praatten urenlang over Expeditie Robinson, waar Vuijk net aan had meegedaan en Gorgels op het punt stond om aan mee te doen.

Op een gegeven moment vroeg Gorgels of hij haar mocht zoenen. „Ik dacht: ho, nee. Echt, no way. Ik was er helemaal niet klaar voor”, vertelt Vuijk. Gorgels was wel direct betoverd. „Er was niets neps aan haar. Mega-authentiek.”

Sinds die dag hebben ze een innige band. „We hadden elke dag contact. Ik dacht: dit is een vriend voor het leven. Dat was mijn insteek in het begin, zo voelde het ook echt. Ik was ook helemaal niet gelijk verliefd op hem. We hadden wel een leuke dynamiek, maar ik had niet gedacht dat we hieruit zouden komen met elkaar”, zegt Vuijk lachend.

De rest is geschiedenis. „Ik denk dat onze relatie werkt omdat we zo verschillen”, zegt Gorgels. „Ik wil geen vrouw die net zo druk is als ik, want dan krijg je denk ik irritaties. Zij wil weer niet iemand die thuis op een kussentje voor zich uit zit te staren. We vullen elkaar aan.”

Vuijk is vol lof over haar geliefde. „Ik ben heel erg blij met Kaj. Ik wil dit leven helemaal met hem gaan cheffen. Ik maak me ook echt nul zorgen over het kindje. Hij gaat een geweldige vader zijn.”

Moeilijke periode

De hoogzwangere Vuijk zit momenteel op een roze wolk, maar heeft een loodzware periode achter de rug. Haar eerste zwangerschap liep uit op een miskraam. „Kaj en ik hadden het één keer geprobeerd en ik was gelijk zwanger. Ongeveer vijf à zes weken later kreeg ik krampen en begon ik met bloeden. Ik voelde gelijk dat mijn lichaam het er helemaal uit aan het werken was. Hoe verdrietig het ook was, ik vond het ook een heel bijzonder proces. Daardoor realiseerde ik me wel hoe graag ik moeder wil worden en ook wat ik aan Kaj heb. We zijn samen heel diep gegaan, maar waren ook zo verbonden in dat moment.”

Kort erna krijgt Vuijk nog een drama voor haar kiezen: de dood van haar vader. „Mijn broer belde me en ik dacht eigenlijk dat hij me belde over die miskraam. Toen nam hij op en was hij heel erg aan het huilen. Toen wist ik het eigenlijk al. Het was een heel surrealistische tijd. Diep verdriet en je kunt ook niet helemaal kan geloven wat er allemaal gebeurt.”

Het contact met haar vader stond al jaren op een laag pitje. „Ik heb vaak geprobeerd om met hem te praten. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat het gesprek dat ik graag met hem wilde hebben er niet in zat. Daar had ik me bij neergelegd. Ik zag hem twee keer per jaar en dan praatten we over koetjes en kalfjes.”

Desondanks voelt ze een bepaalde berusting. „Toen hij ziek was en geopereerd was ben ik naar hem toe gegaan en toen heb ik hem heel stevig geknuffeld. Toen dacht ik ook: je bent gewoon mijn vader, wat er ook is gebeurd. Het is allemaal goed en dat heb ik ook nog tegen hem gezegd. Zonder mijn vader was ik niet geworden wie ik nu ben.”

Je kunt Who’s That Girl terugkijken via NPO Start.

