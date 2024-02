Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbaasd over bizarre situatie in Help Mijn Man is Klusser: ‘De stoom komt uit mijn oren’

Jean Paul besloot jaren geleden de woning van zijn moeder te verbouwen. Maar tot nu toe heeft hij alleen nog maar gesloopt. Hierdoor woont zijn moeder, inmiddels 88, al maanden noodgedwongen bij hem en zijn gezin in huis. Zus Angelique kan het niet meer aanzien en schakelt de hulp in van het klusteam van Help, Mijn Man is Klusser.

„Ik merk dat ze niet meer zoveel zin heeft in het leven. Ze zegt ook: ‘Als ik niet in mijn eigen huis kan, wat heb ik dan voor doel?’”, vertelt Angelique over de situatie.

Help, Mijn Man is Klusser

Het drama begon eigenlijk al zo’n twintig jaar geleden, toen Angeliques broer had beloofd een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer in het huis van hun moeder te zetten. „Mijn vader zou het al gedaan hebben, maar die werd ziek, dus kon hij het niet meer doen. Voordat ik naar Curaçao ging, zou ik het eigenlijk doen, maar mijn broer zei: ‘Nee laat dat maar aan mij over, ik regel dat wel’.”

Gesloopt is er inmiddels zeker, zo is te zien in de Help, Mijn Man is Klusser-aflevering. De woning van Angeliques moeder is inmiddels meer een bouwval in plaats van een huis. „Hij heeft op een gegeven moment het toilet eraf gehaald, maar de poep van de bovenburen kwam hier uit.” Maanden later zijn die sporen nog steeds zichtbaar. Het is zelfs zo vies dat er ook een condoom op de vloer ligt.

Moeder heeft een wens

Toen Angelique haar moeder in maart een delier kreeg en na haar ziekenhuisbezoek nog een maand of twee in een revalidatiecentrum terechtkwam, beloofde broer Jean Paul nu écht te gaan verbouwen. „In drie maanden tijd, zolang mijn moeder in het revalidatiecentrum zou zijn, zou hij het huis opknappen”, vertelt Angelique. Dat is echter niet gebeurd. Het huis is nog steeds onbewoonbaar, tot verdriet van zus Angelique.

„Mijn moeder heeft maar één wens, dat is in haar eigen huisje oud worden. Ze is heel verdrietig, want ze ging revalideren om naar haar huis te kunnen. En toen kwam ze thuis, maar er was geen thuis. Het enige thuis wat er was, was het huis van mijn broer.” Daardoor moest hun moeder noodgedwongen intrekken bij Jean Paul. „Ze zit nu bij hem, ze slaapt met iemand anders op een kamer. Dus ze heeft regelmatig gevraagd wanneer haar huis nu eens een keertje klaar is.”

‘Het is allemaal aangedikt’

Help, Mijn Man is Klusser-presentator John Williams snapt de noodzaak van de situatie en gaat naar de fietsenwinkel van Jean Paul om te praten. Hij laat daar ter plekke een videoboodschap van Angelique zien. „Ik ben aan het verbouwen, maar de rest is allemaal onzin. Het wordt vaak een beetje emotioneel overdreven door mijn zuster, maar zij zit er 9000 kilometer vandaan. Het is allemaal aangedikt.”

Jean Paul vindt de hulp van het programma dan ook niet nodig. Hij geeft toe dat de verbouwing inderdaad langer duurt dan gepland, maar hij houdt vol het af te kunnen maken in een paar maanden. Op de woorden van Angelique dat hij had beloofd om het in drie maanden af te maken, zegt hij luchtig: „Nee hoor, je komt allerlei dingen tegen die je van tevoren nooit kunt weten.”

Ongezonde situatie

Met z’n drieën gaan ze vervolgens naar het huis van hun moeder. Jean Paul leidt John rond en legt ondertussen uit wat er nog allemaal moet gebeuren. „Het is een hele ongezonde situatie waar onze moeder in zit, want ze kan helemaal niet in een huis met trappen zonder begeleiding trap op en trap af”, besluit John na afloop, tot onvrede van Jean Paul. „Er zijn ergere situaties voor sommige mensen.”

Angelique raakt inmiddels zichtbaar gefrustreerd. „Jij vindt het gezond dat je met je moeder op één slaapkamer slaapt en je vrouw bij de kinderen ligt? Jij hebt dit toch veroorzaakt?” Volgens Jean Paul zit Angelique echter „gewoon uit haar nek te lullen”. John probeert tussen beiden te komen en legt uit dat ze met het Help, Mijn Man is Klusser-team in een week de verbouwing kunnen afmaken.

Kijkers verbaast

Hoewel Jean Paul niet staat te springen om de hulp aan te nemen, gaat hij uiteindelijk toch overstag. Echt meehelpen doet hij alleen niet. Iets waar de Help, Mijn Man is Klussers-kijkers thuis niet goed tegen kunnen. „Dat iedereen zo rustig blijft tegen JP, ik ben niet eens in de buurt en de stoom komt al uit mijn oren”, schrijft een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat iedereen zo rustig blijft tegen JP, ik ben niet eens in de buurt en de stoom komt al uit mijn oren #hmmik pic.twitter.com/I0soAyAHVl — Betty_Boop (@BettyBo41002130) February 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Dan neemt ze maar geen badkamer." Zei hij dat???? Nee toch??? #hmmik pic.twitter.com/4iSasgGQsC — Andrea (@vanWubsbergen) February 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zei hij dat nou echt…??? Hoeft niet voor langere tijd…..!! #hmmik pic.twitter.com/s67Cgs7Y71 — Johan GrandiGoos (@johan05024017) February 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij zei het echt he: we hoeven er voor die paar jaar geen meesterwerk van te maken…. 😳😳😳 hoe haal je het in de botte harses vent…. #hmmik pic.twitter.com/Sh3Ev8noGE — ℙ𝕒𝕦𝕝𝕒 🤞 (@Paulus_Paulala) February 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zit net #HMMIK wat een idioot van een zoon heb je als hij eerst je huis volledig sleept en dan zijn zus en moeder daar mee opzadelt. Volgens mij spoort deze man totaal niet. — Jurg🇳🇱 (@jurghof) February 5, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een aflevering, en dan zegt JP ook nog eens dat het geen masterpiece moet worden, want ja het hoeft niet voor langere tijd.. wat een apart figuur is het ook. Hopelijk woont deze mevrouw nu mooi in haar huisje zonder gedoe en gemekker van die jp. Lekker rustig genieten. #HMMIK — Niels (@Geldwolf) February 5, 2024

Help, Mijn Man is Klusser kijk je terug via Videoland.

Reacties