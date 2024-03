Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Hans: ‘Ik heb een ton spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 43-jarige Hans, die anderhalf jaar geleden aan de slag is gegaan als zzp’er.

Beroep: zzp’er programma- en projectmanagement rondom stedelijke ontwikkeling

Bruto maandinkomen: +/- 15.000 euro

Woonsituatie: koopwoning

Sinds 1,5 jaar werkt Hans als zzp’er. In diezelfde periode kwamen zijn vriendin en hij hun droomwoning tegen. Ze springen in het diepe en kopen de woning, zónder dat Hans nog weet hoe zijn leven als zzp’er er uit zou komen te zien.

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Ik heb een spaarrekening en een beleggingsrekening. Op mijn spaarrekening staat 100.000 euro en in mijn beleggingsportefeuille zit momenteel 107.000 euro. Ik investeer in een redelijk aanvallend beleggingsfonds van de Rabobank. Voorheen was ik ook wel actief aan het beleggen in losse aandelen, maar eigenlijk weet ik daar te weinig van.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik vind het prima. Het is niet zo dat ik straks volledig kan rentenieren, maar ik hoef me nooit zorgen te maken of wakker te liggen over geld. Daarnaast is het huis waar we wonen niet hypotheekvrij, maar we hebben wel een overwaarde van zo’n 300.000 euro. Dat geeft rust.

In mijn twintiger jaren is mijn financiële situatie wel anders geweest. Ik ben academisch opgeleid, maar in die tijd lagen de banen niet voor het oprapen. Aan het begin verdiende ik misschien 2100 euro bruto. Als ik dan een kostenpost had van 1000 euro, dan kon ik daar bij wijze van spreken wel van wakker liggen.”

„Ik ben begonnen als junior consultant en op een gegeven moment kon ik bijna twee keer zoveel gaan verdienen. Dat gaf ruimte. In 2008 kocht ik toen mijn eerste appartement en heb ik altijd prima kunnen leven. Mijn salaris ging steeds stapsgewijs omhoog tot uiteindelijk een bedrag van 6500 euro per maand. Geen bedrag waar je steenrijk van wordt, maar wel een prima salaris. Daarna ben ik voor mezelf begonnen.”

Waarom wilde je voor jezelf beginnen?

„Dat had drie redenen. Ik vind afwisseling in mijn werk leuk. Ik ben een generalist en na twee of drie jaar in een functie wil ik weer iets anders. Dat kan nu ik voor mezelf werk makkelijker en nu kan ik zelf beslissingen nemen wat ik doe. Ik wilde ook niet meer altijd in een stramien van een organisatie bewegen. Het financiële plaatje speelde in mindere mate ook mee. Zolang ik genoeg opdrachten heb, verdien ik nu anderhalf tot twee keer zoveel.”

Was het een lastige beslissing om je baan op te zeggen?

„Ik had niet meer zo’n zin in mijn baan en kon het niet zo goed vinden met de manager. Op Koningsdag besloot ik dat ik ontslag zou nemen en de volgende dag heb ik mijn ontslag ingediend. Dat was wel spannend, want ik had nog geen andere opdrachten. Ik had wel de financiële ruimte om het een tijdje vol te houden.

Een jaar had ik het wel kunnen uitzingen, maar het blijft spannend. Het was vooral spannend dat we ook net een huis hadden gekocht. De financiering hebben we nog kunnen rond krijgen met mijn toenmalige contract, allemaal legaal. Maar ergens was er een klein stemmetje dat zei: is dit wel verstandig? Uiteindelijk is het een goede beslissing geweest.”

Geef je ergens meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Nee, eigenlijk niet. De eerste paar maanden in ons nieuwe huis liep de energierekening op tot 600 euro per maand. Maar dat zijn niet echt dingen waar je zelf invloed op hebt. Inmiddels is dat een stuk goedkoper.

Ik geef graag geld uit aan reizen. Niet per se op een luxe manier, wij zijn meer van het backpacken voor veertigers en gaan graag zelf of pad. Daarnaast heb ik een seizoenskaart voor Ajax en ga ik graag met maatjes een biertje drinken. We proberen ook ieder jaar een uit-wedstrijd in het buitenland mee te pakken. Soms geef ik geld uit aan kleren, een goed boek of pianoles. Dingen waardoor ik kan ontspannen.”

Hoe pak je het sparen aan?

„Zo’n 60 procent van wat ik factureer, zet ik apart. De verdeling tussen sparen en beleggen is driekwart tegenover een kwart. En het spaargeld is ook bedoeld voor de inkomstenbelasting die ik later nog moet betalen, dus het zou zomaar kunnen dat er dan 30.000 à 40.000 euro van de spaarrekening afgaat, maar daar is het voor bedoeld.”

Wat is je beste financiële tip?

„Dit heb ik zelf niet altijd goed gedaan, maar zorg dat je een potje achter de hand hebt. Het Nibud adviseert geloof ik altijd een bedrag van 4 à 5000 euro. Dat zou een goede buffer zijn, als dat financieel lukt. Dat geeft rust. En wat ik ook zou adviseren, begin op tijd met beleggen als dat kan. Uiteindelijk levert dat meer rendement op dan sparen. Geld maakt geld en beleggen helpt daarbij. Niet voor winst op de korte termijn, maar wel voor de toekomst.

Als ik voor mezelf spreek, hoef ik niet per se heel veel kapitaal te verzamelen. Mijn vriendin en ik hebben geen kinderen, dus we hoeven dat ook niet voor een volgende generatie te doen. Uiteindelijk zouden we zelf wel willen emigreren naar het buitenland en hier de boel verkopen.”

