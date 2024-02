Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers houden hart vast voor emigratie in Een Huis Vol: ‘Drie maanden van te voren naar huis kijken?’

Dat een emigratie heel wat voeten in de aarde heeft, weten trouwe kijkers van Ik Vertrek inmiddels wel. Hoe je dat doet met een groot gezin? Dat kon het publiek gisteravond zien in de eerste aflevering van Een Huis Vol Emigreert. En daarvan ging menig wenkbrauw fronzen, zo blijkt online.

Vorig jaar werd bekend dat de Een Huis Vol-familie Jelies uit Tollebeek hun geliefde omgeving achter zou laten voor een Spaans avontuur. En ook het gezin Kraan wil een leven buiten de Nederlandse grenzen opbouwen. Die vertrekken met hun kroost naar Luxemburg.

Opnames Een Huis Vol Emigreert hakten erin

In november liet moeder Janneke Jelies via Instagram al weten dat het zien van de opnames van Een Huis Vol Emigreert er flink in hakte bij de familie. „Dat doet wel wat met ons. Wij hebben het goed, maar natuurlijk komen met zulke beelden alle emoties weer boven.” Vooral de het afscheid van familie en vrienden viel het gezin zwaar. „Het kost allemaal wat tijd, dat is niet in paar maanden weg.”

Inmiddels kan het grote publiek ook zien hoe het de gezinnen vergaat, en die zijn vooral verbaasd over de aanpak van de familie Jelies. Want de grote verhuizing staat al gepland en is over drie maanden, maar waar het gezin met negen kinderen moet wonen? Dat blijft de grote vraag.

Beginnen met zoeken

„Een boerderij wil ik het liefst wel hebben, maar die kan ik hier (Nederland, red.) niet betalen. Dat is geen doen. Ik wil graag ruimte om de deur.” Het huis is al verkocht, maar de Spaanse boerderij, die moet het stel nog vinden. Sterker nog, ze moeten nog beginnen met zoeken.

En dat doet online de wenkbrauwen fronsen:



Gaan ze nou echt 3 maanden van te voren pas kijken waar en óf ze überhaupt in Spanje een huis kunnen kopen?! Dit plan werk je toch minstens 2 jaar van te voren uit….?! #eenhuisvol #eenhuisvolemigreert — Silani (@silani90) February 2, 2024



Die Johan wilt iets en sleept heel het gezin mee de afgrond in. #eenhuisvolemigreert — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) February 2, 2024



Nou al jeuk van Johan, waarom voelt ondanks hun voornemens dit een zwaar onvoorbereid en ondoordacht.

Je hebt twee vrachtwagens vol met kids,een naïeve lieve kinderlijke vrouw. En je stelt je op als een drenzende puber.#eenhuisvolemigreert — Angel 45 (@Angel4565137402) February 2, 2024



Ik vond de familie Jelies altijd bijna schattig naïef, maar dit kan toch nooit een succes worden in Spanje. #eenhuisvolemigreert — Simone ter Haar (@MerleSimone) February 2, 2024

Waar Janneke Jelies vooral naar uit ziet? De lagere prijzen van de boodschappen. ,,Het is hier niet meer te betalen”, zegt Janneke. ,,Het is echt heel veel geld. Vrienden en kennissen die daar wonen, die zeggen: ‘Een kar vol voor zestig euro’. Nou dat heb je hier niet meer.” Dat er onder andere om deze reden geëmigreerd wordt, vinden kijkers ook opmerkelijk.



Ja Janneke de boodschappen zijn goedkoper in Spanje maar de lonen ook veel lager. #eenhuisvolemigreert — Choppercrazy 🚁 (@Choppercrazy) February 2, 2024



Spanje is goedkoop met het inkomen van Nederland #eenhuisvolemigreert — Dutch J (@lala22land) February 2, 2024

