5 opvoed-adviezen om succesvolle kinderen groot te brengen

Iedere ouder wil het liefst dat hun kind gelukkig wordt en daarnaast goed functioneert op deze aardbodem. En hoewel ouders daar hun uiterste best voor doen, dragen bepaalde opvoed-tactieken daar net een beetje extra aan bij. Opvoedkundigen en psychologen delen welke strategieën helpen bij het grootbrengen van een succesvol kind.

Wie weet doe je goed advies op!

Opvoed-tactieken succesvolle kinderen

Kinderen grootbrengen is niet altijd even makkelijk. Daarom is een trucje, tip of advies hier en daar best prettig. Hoe je bijvoorbeeld verwend gedrag kunt veranderen als ouder. En dat je dít beter achterwege kunt laten als je een gelukkig kind wil opvoeden. Of dat je als ouder niet te veel op prestaties moet hameren.

Maar sommige opvoed-strategieën hebben een – wetenschappelijke bewezen – positieve invloed op het opvoeden van succesvolle kinderen. CNBC somt vijf adviezen op.

5 adviezen van psychologen en opvoedkundigen voor ouders

1. Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn niet hetzelfde

Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn twee verschillende dingen en allebei belangrijk voor een kind. Onderwijspsycholoog Michele Borba legt uit dat eigenwaarde bepaalt hoe we onszelf zien. Maar zelfvertrouwen is een weerspiegeling van hoe zeker we zijn van onze eigen capaciteiten in een bepaalde situatie. Onderzoek toont aan dat zelfvertrouwen een indicator is van toekomstig succes.

„Echt zelfvertrouwen is het resultaat van goed presteren, obstakels onder ogen zien, oplossingen creëren en op eigen benen staan”, aldus Borba. En hoe moedig je dat als ouder aan? Door een kind zelf te laten slagen of laten falen, in plaats van de problemen van een kind op te vangen en op te lossen. Lukt iets niet? Dan probeer je het opnieuw. „Uiteindelijk leren kinderen geloven dat ze slagen.”

2. Leer ze zelfbeheersing

Ook zelfbeheersing is van invloed op toekomstig succes. Dat toonden onderzoekers ook aan. Als kinderen leren hoe zij onnodige afleiding negeren en emoties en gedrag onder controle krijgen, worden ze doorgaans slimmer en gemotiveerder. Psycholoog Nir Eyal benadrukt dat ‘onverstoorbaarheid’ in deze moderne tijd een belangrijke eigenschap is.

3. Autonomie

Kinderpsycholoog Tovah Klein benadrukt dat kinderen moeten leren zelf dingen te doen. En daar sluit ook opvoedkundige Esther Wojcicki zich bij aan. „Hoe meer je vertrouwt dat kinderen iets zelf kunnen, hoe sterker ze zullen zijn.” Zo kun je als ouder kinderen betrekken bij het onderhandelen over regels en grenzen. En kunnen ze bijvoorbeeld meedenken over hun eigen schermtijd.

4. Streef niet naar perfectie

Wojcicki, wiens kinderen het op het gebied van carrière behoorlijk ver geschopt hebben, benadrukt dat perfectie nooit geëist werd bij hen thuis. „Geef kinderen de ruimte om te falen, behandel hun fouten en tegenslagen met empathie in plaats van met minachting. Zo behouden ze hun zelfvertrouwen en kunnen ze van hun fouten leren.” Perfectionisme zorgt er niet voor dat een kind meer succes heeft. Integendeel: het kan juist onzekerheden, angsten en een laag zelfbeeld versterken, blijkt uit onderzoek. „Meesterschap betekent iets zo vaak doen als nodig is om het goed te doen. Beloon juist leren en hard werken en niet dat iets in één keer goed moet zijn.”

5. Leer kinderen over geld

Hoe kun je geld verdienen? Hoe geef je het verstandig uit? En hoe kun je sparen? We leren dit vaak niet op school. Zo interviewde ouderschapsexpert Margot Machol Bisnow ooit verschillende ouders van succesvolle en getalenteerde volwassenen. Bij al deze gezinnen werd tijdens de opvoeding ook het een en ander over geld bijgebracht. Willen kinderen iets graag hebben? Laat ze ook zelf een beetje geld sparen en spreek over wat bepaalde dingen kosten. „Geld is niet bedoeld om aanbeden te worden. Maar het is ook niet de bedoeling dat dit genegeerd wordt”, vertelt succesvol ondernemer en investeerder Alexa von Tobel.

