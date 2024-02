Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit betaal je voor een huis in de duurste en goedkoopste gemeenten

Voor de prijs van een Amsterdamse postzegel, koop je in Ter Apel een villa. De huizenprijzen lopen ver uiteen. Dit waren afgelopen jaar de duurste en goedkoopste gemeenten van Nederland.

Voordat je een hypotheek afsluit is het wel zo handig om te weten wat je maandlasten worden. Ga jij voor een huis tegen de gemiddelde verkoopprijs? Dan zijn dit de kosten waar je per maand rekening mee moet houden.

Huizenprijzen in Nederland

De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning was afgelopen jaar 416.00 euro. Dat bedrag was in 2022 nog ruim 12.000 euro hoger. Voor het eerst sinds 2013 ging de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen omlaag, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Duurste gemeenten voor een koophuis

Gemeente Bloemendaal bleek in 2023 de duurste gemeente om een huis te kopen. De gemiddelde verkoopprijs lag daar op een bedrag van 1.088.800 euro. Van de tien duurste gemeenten in Nederland liggen er acht in provincie Noord-Holland. Drie van de tien duurste gemeenten hebben een gemiddelde verkoopprijs van bestaande woning van meer dan 1 miljoen euro.

Duurste gemeenten Provincie Gemiddelde transactieprijs Bloemendaal Noord-Holland 1.088.800 euro Blaricum Noord-Holland 1.070.300 euro Laren Noord-Holland 1.050.400 euro Wassenaar Zuid-Holland 799.900 euro Rozendaal Gelderland 739.700 euro Heemstede Noord-Holland 708.300 euro Bergen Noord-Holland 688.100 euro Gooise Meren Noord-Holland 656.400 euro Landsmeer Noord-Holland 634.600 euro Ouder-Amstel Noord-Holland 630.500 euro

Goedkoopste gemeenten

De goedkoopste gemeente van Nederland was afgelopen jaar de Groningse gemeente Pekela. Daar werden bestaande huizen verkocht tegen een gemiddelde koopsom van 215.800 euro. De gemiddelde koopsom in Pekela is ruim vijf keer zo laag als de duurste gemeente Bloemendaal.

De top-10 goedkoopste gemeenten bestaat voor de helft uit Groningse gemeenten. Daarnaast is Limburg ruimschoots vertegenwoordigd in deze lijst van goedkoopste gemeenten.

Gemeente Provincie Gemiddelde transactieprijs Pekela Groningen 215.800 euro Kerkrade Limburg 242.600 euro Heerlen Limburg 246.600 euro Brunssum Limburg 254.100 euro Eemsdelta Groningen 258.900 euro Den Helder Noord-Holland 262.900 euro Stadskanaal Groningen 265.100 euro Oldambt Groningen 265.600 euro Veendam Groningen 269.900 euro Landgraaf Limburg 271.300 euro

Ben jij benieuwd naar de gemiddelde prijs van verkochte woningen bij jou in de gemeente? De complete lijst vind je op de site van het CBS.

Reacties