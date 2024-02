Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man springt over hek leeuwenverblijf voor selfie en wordt doodgebeten

Een man in het zuiden van India is afgelopen week doodgebeten door een leeuw, nadat hij in de dierentuin over het hek van het leeuwenverblijf was geklommen om een selfie te maken met het dier.

Volgens media in India zou het gaat om een 38-jarige man. In een dronken staat zou hij over het hek zijn gekomen om in het verblijf van het dier te komen. Daar, in het Sri Venkateswara Zoological Park in Tirupati, wilde hij een selfie maken met de leeuw.

De man was in eerste instantie een deur door gegaan die eigenlijk enkel voor personeel toegankelijk was, zo schrijft de Times of India. Een bewaker zou de man nog hebben geprobeerd tegen te houden, maar dat mislukte. „Hij sprong op een watertank en klom het hek over. Hij sprong en viel voor de leeuw neer”, vertelt de bewaker tegen de krant.

De leeuw had al snel door dat er een bezoeker in zijn verblijf was. Tot een selfie kwam het dan ook niet. De leeuw zou de man naar de hoek van het verblijf hebben gesleept, waar hij hem volgens de krant in „zo’n tien minuten doodbeet”.

Selfiedoden

Het is niet voor het eerst dat de wil om een selfie te maken tot een freakaccident leidt. Uit een onderzoek van het All India Institute of Medical Sciences bleek eind 2018 dat de meeste selfiedoden voorkomen in de Verenigde Staten, Pakistan, India en Rusland. 72 procent is man. Vrouwen maken wel meer selfies, maar mannen nemen daarbij vaker risico’s. En dat gaat dus ook vaker fout. Wat niet zo verrassend is: de meeste selfiedoden zijn onder de 30 jaar.

De belangrijkste doodsoorzaak bij het nemen van een selfie is verdrinking, blijkt uit het onderzoek. Ook vallen veel selfiedoden door incidenten met vervoersmiddelen, bijvoorbeeld bij het nemen van een zelfportret voor een aankomende trein.

Op sommige plekken is er daarom zelfs een verbod op selfies ingesteld. Er staan bijvoorbeeld op berghellingen in Thailand bordjes met waarschuwingen. Ook komen er extra landingsplateaus voor helikopters bij, zodat hulpdiensten snel bij slachtoffers kunnen komen.

