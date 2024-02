Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anouk in gesprek met transvrouw na ophef om bloedfoto: ‘Geen damage control’

Na de ophef van vorige week is Anouk in gesprek gegaan met een transvrouw. Op Instagram deelt de zangeres een foto met de transvrouw, met eronder geschreven dat ze dit gesprek als „ontzettend fijn en leerzaam” heeft ervaren.

„Geen damage control of excuses, maar een liefdevol, eerlijk en openhartig gesprek waarin we meerdere inzichten over ons leven met elkaar hebben gedeeld”, aldus Anouk.



Bloedfoto Anouk

Op haar social media-kanalen deelde de zangeres vorige week een foto van een toiletpot. Daarop is toiletpapier en bloed te zien. Bij de foto schreef ze in het Engels: „Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?”

De foto in kwestie ging om een foto van menstruatiebloed, waarmee Anouk concludeerde dat het verwijderen van een geslachtsdeel iemand nog geen vrouw maakt. En die opmerking maakt nogal wat los op X. Hoewel sommigen vonden dat ieder zijn mening mag hebben of het met de zangeres eens zijn, reageerden anderen verontwaardigd of boos. Ook bekende Nederlanders als Tim Hofman, Nikkie de Jager en Claudia de Breij bekritiseerden Anouk om haar uitspraken.

Liefdevol gesprek

Van wie Anouk ook bericht kreeg, was van Milly Lanser, een transvrouw uit Hoorn, zo schrijft ze op Instagram. „Na alle reacties op mijn bericht van vorige week heb ik per mail een uitnodiging gekregen voor een bijzonder en verhelderend ontmoeting met Milly Lanser, een transvrouw uit Hoorn”, begint de zangeres. „Geen damage control of excuses, maar een liefdevol, eerlijk en openhartig gesprek waarin we meerdere inzichten over ons leven met elkaar hebben gedeeld.”

Anouk wenst daarnaast Milly in haar Instagram-post „veel sterkte” met de transgenderoperatie, die volgende week zal plaatsvinden. „Ik vind je moedig en sterk”, concludeert de zangeres, die belooft langs te gaan bij Milly na de operatie. „Deze tering tyfus terf zal een van de eersten zijn die binnenkort op je stoep staat om deze belangrijke stap in jouw leven te vieren.”

Op de post komen wisselende reacties, maar het overgrote deel is positief. Ook Claudia de Breij reageert met „heel fijn”, gevolgd door een rood hartje. „Alles begint bij een liefdevol gesprek”, reageert een van Anouk haar volgers.

