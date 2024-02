Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oplichter Emanuel in Stegeman op de Bres maakte vele slachtoffers: ‘Liegt en bedriegt’

In Stegeman op de Bres was gisteren het relaas van oplichter Emanuel S. te zien. Niet alleen liegt hij om mensen geld te ontfutselen, hij laat de huizen waarin hij woont ook nog eens in abominabele staat achter.

Vorige week was het trieste verhaal van de familie Kanbier te zien, die tonnen verloren aan een aannemer en geen huis hebben om in te wonen.

Emanuel S. in Stegeman op de Bres

Emanuel is als oplichter van vele markten thuis. Zo doet hij zich onder andere voor als houtverkoper, schilder en ook hovenier. Daarnaast weet hij zich te presenteren als betrouwbare huurder. Vervolgens betaalt hij de huur niet en maakt hij er een ‘puinzooi’ van. Zo vertelt een huurbaas dat er onder meer poep aan de vensterbank zat.

Een van de slachtoffers van Emanuel is Mark. Hij zocht een hovenier voor een aantal klussen in zijn tuin. „We hadden via Marktplaats een oproep gedaan”, vertelt Mark. „Daar heeft hij op gereageerd. Hij vertelde dat hij hier in de buurt woonde, wat wij graag wilden. Hij zei dat hij alle werkzaamheden kon uitvoeren. Dat heeft hij ook één dag gedaan. Die dag raakten we aan de praat en hij vertelde dat hij ook in de houtbouw werkzaam was. Wij hadden enorm veel hout nodig, dus daar hebben we een deal over gesloten. Hij wilde graag dat de voorlevering zou worden betaald, dus dat hebben we gedaan. Hij zou het de volgende dag meebrengen.”

‘Nooit meer komen opdagen’

Al snel bekruipt Mark het gevoel dat er iets niet in de haak is. „Gedurende de dag merkten we dat een aantal dingen in zijn verhaal niet klopten en begonnen we wantrouwend te worden. Ons vermoeden werd waarheid toen hij de volgende dag met een smoesje kwam. Hij moest naar de dokter, daarna naar het ziekenhuis. Kortom: hij is nooit meer komen opdraven.”

Het geld voor het hout en een partij kunstmest zijn ze dus kwijt. Wel hebben ze de rekening van die dag nooit meer betaald, iets waar Emanuel opmerkelijk genoeg nog over klaagde. „Daar is hij vervolgens nog eens heel boos over geworden. Maar dat was een zinloze discussie.”

Echt zijn best deed Emanuel ook niet. „Het was heel raar, je kunt duidelijk zien dat hij een bloedhekel had aan het harde werk. Hij begon steeds aan dingetjes die hij niet afmaakte. Hij deed ook net of hij in het naastgelegen dorp woonde, maar toen we vroegen waar, zei hij: dat weet ik niet, dat moet ik even aan mijn vrouw vragen. Dat was een van de alarmbellen die dag. Hij liegt en bedriegt alles aan elkaar. Wie veel liegt, moet veel onthouden en daar hij is te dom voor.”

Stegeman confronteert Emanuel

Nadat Emanuel zijn slachtoffers in Nederland maakte, is hij naar België vertrokken. Daar woont hij net over de Belgische grens. Stegeman heeft zijn adres weten te achterhalen en het team gaat eropaf.

Eenmaal in België blijkt Emanuel niet zo’n zin te hebben om te praten. Hij beweert geen oplichter te zijn en zegt al met de politie te hebben gepraat.

Stegeman stelt de autoriteiten op de hoogte en begrijpt van de huurbaas dat hij alweer geen huur betaalt. Hij vreest met grote vrezen hoe zijn huis eruit komt te zien, want de kinderen werden al eens met de ontlasting van de honden aan hun voeten gezien.

In een grootschalige actie wordt Emanuel uiteindelijk uit huis gezet. Weer blijkt hij het huis ongelooflijk vies te hebben achtergelaten. Emanuel verdwijnt in een politiebusje en instanties ontfermen zich over het gezin en de kinderen. Er is nog hoop voor de slachtoffers, want de politie gaat dit allemaal onderzoeken.

